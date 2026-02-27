Antena3
Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

Laura Escanes vuelve al programa donde fue feliz. La concursante de la tercera temporada de El Desafío reaparece para enfrentarse a un reto muy complicado. En su edición, la influencer quedó tercera y fue una gran rival para sus compañeros.

La invitada ha venido decidida a darlo todo, el nivel está muy alto y ella fue una de las mejores de la tercera temporada. Laura ha vuelto a sentir los nervios de los concursantes, “no tanto porque no me la juego tanto como vosotros” ha añadido dirigiéndose al resto de concursantes.

Laura Escanes es la invitada del octavo programa de esta temporada de El Desafío, no te pierdas su espectacular coreografía esta noche a las 22:00, en Antena 3.

Pilla a su estafador y le trolea hasta descubrirlo: "Así no estaría estafando a otros"

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia escriben sus deseos en un templo japonés

Cándido Méndez, sobre el papel del Emérito en el 23-F: "El Rey salvó nuestras vidas y la democracia, yo soy 'monarquicano'"

Marcos de Quinto pide perdón a María Guardiola después de llamarla 'tipeja-charo': "Ha perjudicado mucho al PP"

Afra Blanco, sobre el regreso del rey Juan Carlos a España: "Para amigos como Feijóo, no necesita enemigos ni republicanos la monarquía"

La colaboradora de Espejo Público y activista sindical ha cargado contra el líder de la oposición por sus palabras sobre la desclasificación de documentos clasificados del 23F, por el cambio que aprecia en ellas antes y después de producirse la publicación.

¡Impresionante! Dani Martínez asombra en El Hormiguero con El Rosco de imitaciones de Trancas y Barrancas

El invitado ha demostrado su increíble destreza para las imitaciones durante la sección de las hormigas.

Revive la entrevista completa a Dani Martínez en El Hormiguero

El experimento de la mandarina que puso a prueba a Dani Martínez en El Hormiguero

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

