Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”

La invitada ha venido decidida a darlo todo, el nivel está muy alto y ella fue una de las mejores de la tercera temporada. Laura ha vuelto a sentir los nervios de los concursantes, “no tanto porque no me la juego tanto como vosotros” ha añadido dirigiéndose al resto de concursantes.

Laura Escanes es la invitada del octavo programa de esta temporada de El Desafío, no te pierdas su espectacular coreografía esta noche a las 22:00, en Antena 3.