AVANCE | Programa 8
Laura Escanes regresa a El Desafío con muchas ganas: “Si vienes a medias no vale para nada”
Laura Escanes vuelve al programa donde fue feliz. La concursante de la tercera temporada de El Desafío reaparece para enfrentarse a un reto muy complicado. En su edición, la influencer quedó tercera y fue una gran rival para sus compañeros.
La invitada ha venido decidida a darlo todo, el nivel está muy alto y ella fue una de las mejores de la tercera temporada. Laura ha vuelto a sentir los nervios de los concursantes, “no tanto porque no me la juego tanto como vosotros” ha añadido dirigiéndose al resto de concursantes.
Laura Escanes es la invitada del octavo programa de esta temporada de El Desafío, no te pierdas su espectacular coreografía esta noche a las 22:00, en Antena 3.
