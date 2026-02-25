Felipe González reivindica el papel de Juan Carlos I el 23-F ante la desclasificación: "La actuación del rey no fue ejemplar. Fue decisiva"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido este miércoles en el Senado la actuación de Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho pocas horas antes de que el Ejecutivo proceda a la desclasificación de nuevos documentos vinculados al 23-F y ante la presencia del rey Felipe VI.

"La actuación del rey no fue ejemplar. Fue algo más, fue decisiva", ha afirmado González durante su intervención en el acto de homenaje al libro El Rey, del expresidente del Tribunal Constitucional Manuel García-Pelayo. El texto analiza el papel constitucional de la monarquía en el ordenamiento español y contará con una nueva edición.

El acto se ha celebrado en el antiguo Salón de Plenos del Senado y ha reunido a representantes institucionales como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el expresidente Mariano Rajoy y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Defensa de la intervención del rey en el 23-F

González ha sostenido que la actuación de Juan Carlos I fue determinante para frenar el alzamiento. "Me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F para conocer el papel de verdad del rey", ha señalado. En ese contexto, ha justificado que el mensaje televisado del monarca se produjera horas después del asalto al Congreso porque, según ha explicado, "tenía que pulsar" la situación en los altos estamentos militares.

"¿No sería una estupidez que no supiera cómo estaban todas las guarniciones y evitar el movimiento de contagio?", ha planteado. "¿Quiénes son los bobos que no saben cómo es la política?", ha añadido.

El expresidente socialista ha insistido en que "en ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas por la Constitución" y ha negado que el entonces jefe del Estado tuviera "tentaciones de otra naturaleza". "Hubo intentos de engaños", ha afirmado, antes de subrayar que "en ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego".

Durante su intervención también ha cuestionado la decisión del Gobierno de proceder a la desclasificación en estos términos y ha pedido "hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso aunque sean reyes". Además, ha reclamado la aprobación de una ley que regule el tratamiento de la información confidencial y equipare a España con otros países europeos.

El Congreso tramita actualmente una propuesta impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado que la norma se apruebe antes del verano.

Rollán vincula el 23-F con el discurso del 3 de octubre

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha abierto el acto con una defensa del papel institucional de la Corona. Ha recordado que el rey "es neutral en sí, pero jamás debe ser neutralizado" y ha añadido que "la neutralidad es la imparcialidad del árbitro. La neutralización es la inoperancia del espectador".

Rollán ha descrito al monarca como titular de una "reserva de poder, una potestad latente, invisible en tiempos de calma, pero que se activa como un resorte de acero cuando los cimientos del Estado amenazan con quebrarse". En ese marco ha citado dos momentos: el 23 de febrero de 1981 y el mensaje de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum independentista.

"El rey fue la Constitución misma", ha afirmado en referencia al 23-F. Sobre el discurso de 2017, ha señalado que "no fue un acto de voluntad política, sino un acto de imperativo moral".

