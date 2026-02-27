Javier Muñoz, historiador: "El Rey emérito puede regresar a España pero lo que pide el PP es algo más"

Javier Muñoz, historiador y profesor de la facultad de ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ha analizado la desclasificación de los archivos del 23-F que dibujan el mapa completo del golpe de Estado.

Cree que si algo nos deja claro conocer esos documentos es que todo se podía haber hecho mejor. Considera el historiador que el Gobierno tiene pendiente la tramitación de una ley que derogue definitivamente la ley de secretos oficiales franquistas de 1968 que podría haber evitado "esta manera un poco histérica de haber puesto el debate sobre el 23 de febrero".

"Los papeles no aportan grandes datos respecto al papel del Rey el 23-F"

En opinión de Javier Muñoz los papeles no aportan mucho. "Son interesantes y aportan detalles, pero no aportan grandes datos respecto al papel del Rey el 23-F. Quedan aún enigmas que los papeles no despejan. En el mismo momento poco después del golpe hubo desaparición o destrucción de documentación".

El papel del Rey sale bien parado, considera, porque queda patente que "su intervención fue decisiva". "Otra cosa es lo que pudo pasar en los meses anteriores antes del Golpe de Estado". Sobre ese periodo previo al 23-F apunta que se percibe un momento de grave crisis y en el que Adolfo Suárez está perdiendo su apoyo por parte del Rey. "Está claro que se barajan fórmulas de rectificación a través de un Gobierno de concentración y de unidad".

Cree que el Rey emérito ya podría regresar a España pero considera que "lo que se está pidiendo por parte del PP es algo más". "El Rey tenía un gran legado y una gran aceptación popular. Él supo legitimar y hacer viable su monarquía. Fue el que tiró ese gran legado al garete, que vuelva pero como un ciudadano particular; no creo que sea el momento de reconocimientos".

