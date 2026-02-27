Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Desclasificación 23-F

Javier Muñoz, historiador: "El Rey emérito puede regresar a España pero lo que pide el PP es algo más"

El historiador Javier Muñoz cree la desclasificación de los documentos del 23-F nos dejan claro "que todo se podía haber hecho mejor".

La vuelta del rey emérito.

¿Regresará el rey emérito a España? | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Javier Muñoz, historiador y profesor de la facultad de ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ha analizado la desclasificación de los archivos del 23-F que dibujan el mapa completo del golpe de Estado.

Cree que si algo nos deja claro conocer esos documentos es que todo se podía haber hecho mejor. Considera el historiador que el Gobierno tiene pendiente la tramitación de una ley que derogue definitivamente la ley de secretos oficiales franquistas de 1968 que podría haber evitado "esta manera un poco histérica de haber puesto el debate sobre el 23 de febrero".

"Los papeles no aportan grandes datos respecto al papel del Rey el 23-F"

En opinión de Javier Muñoz los papeles no aportan mucho. "Son interesantes y aportan detalles, pero no aportan grandes datos respecto al papel del Rey el 23-F. Quedan aún enigmas que los papeles no despejan. En el mismo momento poco después del golpe hubo desaparición o destrucción de documentación".

El papel del Rey sale bien parado, considera, porque queda patente que "su intervención fue decisiva". "Otra cosa es lo que pudo pasar en los meses anteriores antes del Golpe de Estado". Sobre ese periodo previo al 23-F apunta que se percibe un momento de grave crisis y en el que Adolfo Suárez está perdiendo su apoyo por parte del Rey. "Está claro que se barajan fórmulas de rectificación a través de un Gobierno de concentración y de unidad".

Cree que el Rey emérito ya podría regresar a España pero considera que "lo que se está pidiendo por parte del PP es algo más". "El Rey tenía un gran legado y una gran aceptación popular. Él supo legitimar y hacer viable su monarquía. Fue el que tiró ese gran legado al garete, que vuelva pero como un ciudadano particular; no creo que sea el momento de reconocimientos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

La angustia de la mujer de Tejero y un rey reforzado tras el 23F: lo que revelan los documentos desclasificados

Antonio Tejero Díez en el golpe de Estado del 23F

Publicidad

España

El rey Juan Carlos I en el aeropuerto tras el almuerzo privado en El Pardo para conmemorar los 50 años de la Monarquía

Zarzuela recuerda al Rey emérito que si regresa "debe recuperar la residencia fiscal en España"

El rey emérito Juan Carlos de Borbón

Feijóo reabre el debate del regreso de Juan Carlos I y divide al Congreso: "Depende exclusivamente de él"

El Rey emérito Juan Carlos I saluda a su llegada a Sanxenxo

Así hablaba Juan Carlos I en sus memorias sobre su regreso a España: "Pensaba alejarme unas semanas pero no 5 años"

La vuelta del rey emérito.
Desclasificación 23-F

Javier Muñoz, historiador: "El Rey emérito puede regresar a España pero lo que pide el PP es algo más"

Entrevista de Europa Press en la sede del Partido Popular de Salamanca al presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco LAYA/EUROPA PRESS 12/02/2026
Elecciones Castilla y León

Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Castilla y León 2026

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel AnteloREMITIDA / HANDOUT por VOX REGIÓN DE MURCIAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma23/02/2026
Región de Murcia

La dirección de Vox en Murcia dimite en bloque para forzar la salida de su presidente, José Ángel Antelo

Buscan que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos".

Pedro Sánchez en un acto en Burgos
Campaña electoral

Pedro Sánchez se dirige a los indecisos ante las elecciones de Castilla y León: "Tenemos que ganar y gobernar"

Sánchez ha resaltado la necesidad de "ir a votar", pues no vale con ganar, tenemos también que ganar y gobernar".

Ministra de Ciencia, Diana Morant

El Ministerio de Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO tras denunciarle por acoso la exsecretaria general

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en comparecencia en el Senado

La UCO vincula a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, con la trama de las mascarillas

El comprometido momento en el que María Jesús Montero se da cuenta de que ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

María Jesús Montero se despista y vota en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

Publicidad