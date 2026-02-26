El experimento de la mandarina que puso a prueba a Dani Martínez en El Hormiguero

Marron aprovechó la visita de Dani Martínez para proponer uno de esos experimentos sencillos que cualquiera puede intentar en casa. Para este truco científico solo necesitas un recipiente lleno de agua casi hasta el borde… y una mandarina.

El reto consistía en introducir la mandarina en el tarro y, después, sacarla sin que el agua se desbordara. Un desafío que puso a prueba la lógica y los nervios, pero que solo con movimientos circulares salía del agua.

El experimento de hoy se centra en cómo el movimiento del agua puede cambiar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Colocamos una mandarina pelada en el fondo de un tarro lleno de agua. En reposo, no flota porque su densidad es un poco mayor que la del agua. El empuje de Arquímedes es la fuerza hacia arriba que ejerce un líquido sobre un objeto sumergido, igual al peso del líquido que ese objeto desplaza.

Aunque existe el empuje de Arquímedes, este es ligeramente menor que el peso de la mandarina, por eso permanece en el fondo. Cuando introducimos un dedo y hacemos girar el agua, se forma un vórtice. Al girar, el agua deja de estar en equilibrio y aparece una diferencia de presión: mayor en los bordes y menor en el centro. Además, el movimiento genera pequeñas corrientes verticales y una redistribución de fuerzas dentro del tarro.

En este nuevo estado, llamado equilibrio dinámico, ya no actúan solo el peso y el empuje. El agua en movimiento añade pequeñas fuerzas hacia arriba y reduce el contacto de la mandarina con el fondo. En ese momento, el empuje efectivo (empuje más los efectos del movimiento) puede igualar o superar ligeramente al peso, haciendo que la mandarina se despegue y ascienda suavemente. El experimento muestra de forma sencilla cómo la densidad, el empuje, la presión y el comportamiento de los fluidos en movimiento pueden cambiar completamente el resultado cuando el agua pasa de estar quieta a estar girando.