Pelea vecinal por acusar a un ceutí de "hacer caja" con los inmigrantes necesitados: "Les vende agua a 10 euros, alcohol, drogas..."

A los asentamientos en playas y zonas de monte se suma ahora la polémica en torno a un establecimiento de la barriada, cuyo propietario es acusado por algunos residentes de aprovechar la situación para hacer negocio.

Mustafa, vecino de la zona, asegura que el responsable del local habría vendido productos básicos a precios muy elevados, llegando, según su testimonio, a cobrar hasta 10 euros por una botella de agua y 20 euros por tabaco. También le acusa de vender alcohol y drogas, afirmaciones que el propietario niega tajantemente. “Se está aprovechando de gente inocente, indocumentada, que viene con hambre”, ha denunciado.

Según los vecinos, durante los momentos de mayor afluencia se produjo una auténtica avalancha en torno al establecimiento, hasta el punto de que llegaron a encontrarse cuchillos en el interior. Relatan además episodios de vandalismo y enfrentamientos y aseguran que la Policía se encuentra desbordada. “Nosotros somos los más perjudicados, estamos al lado del CETI y tenemos que defendernos nosotros mismos”, afirma uno de los residentes.

Hamadí se defiende de sus vecinos

El propietario del establecimiento, Hamadí, ha respondido en directo a estas acusaciones y ha acusado a los vecinos de haber formado patrullas para atacar a inmigrantes. Según su versión, algunos de ellos habrían acudido con perros peligrosos y armas. También asegura haber sido víctima de agresiones y disparos, hechos que afirma haber denunciado.

Hamadí niega haber vendido agua o tabaco a precios abusivos. “Agua a un euro, euro y medio”, sostiene, y asegura que lleva colaborando con organizaciones y ofreciendo comida desde hace años. “He dado comida gratuita a todo el mundo como llevo haciendo desde el año 98”, ha afirmado. También defiende que su establecimiento cuenta con licencia y que aquel día llegó a tener a cientos de personas a sus puertas.

Las versiones son completamente enfrentadas. Mientras los vecinos sostienen que el establecimiento se convirtió en un foco de altercados y que en su interior se llegaron a encontrar cuchillos, Hamadí acusa a algunos residentes de ejercer violencia contra los inmigrantes y asegura que existen vídeos y denuncias que respaldan su versión.

El establecimiento, supuestamente cerrado

El reportero Miguel Ángel Silva ha apuntado además que, según pudo comprobar, no se trataba de un negocio abierto con normalidad y que durante aquellos días se concentraron numerosas personas en sus inmediaciones.

Esta crítica situación refleja lo que se está viviendo en Ceuta: una creciente tensión en una barriada que los propios vecinos describen como habitualmente tranquila, pero que ahora se encuentra marcada por los conflictos derivados de la presión migratoria y por el enfrentamiento entre quienes reclaman mayor control y quienes denuncian ataques contra las personas que han llegado a la ciudad.

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