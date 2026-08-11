"Tuve que salir corriendo": un periodista colombiano relata cómo fue el momento del terremoto

En medio de la tensión que se vive en Colombia por los terremotos que han sacudido parte del país este pasado lunes, Jorge Escobar, periodista de una cadena de radio colombiana, logra conectar con Espejo Público para relatar la situación actual tras el seísmo, que, en su caso, le pilló en pleno programa de radio y asegura que tuvo que salir corriendo.

Escobar cifra en "al menos 80" los edificios reportados con afectaciones en Cali. Asimismo, aunque aclara que están a la espera de un nuevo reporte, calcula que en la ciudad se conoce que la cifra de fallecidos se sitúa en torno a 30, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Cali. Una cifra que, según explica, contrasta con las primeras estimaciones, cuando "al principio se contabilizaban unas 15".

"380 personas reportadas como desaparecidas"

Respecto a la aclaración que le hace Miquel Valls de que en Colombia se contabilizan un total de 132 fallecidos, el periodista colombiano asiente y explica que su cifra hace referencia únicamente a Cali. Además, añade que, hacia las 23:30 horas (hora local), la Cruz Roja, que ha formado parte del dispositivo especial, les hablaba de "380 personas reportadas como desaparecidas por parte de sus familiares".

El periodista explica que Cali es una de las ciudades más afectadas porque, según dice, "el terremoto se originó en la costa pacífica, en el departamento del Chocó, y desde aquí alcanza a ser percibido no solo en Cali, sino también en el Eje Cafetero". Sin embargo, constata una diferencia entre la ciudad de Cali y el Eje Cafetero: el segundo "ya sufrió un gran terremoto en 1999", por lo que, según explica, se reforzó la precaución ante los movimientos sísmicos.

En cambio, tras aclarar que la mayoría de los edificios residenciales que han colapsado, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Cali, eran muy viejos, explica que la zona cero de Tequendama y de Imbanaco, donde se encuentran diferentes centros hospitalarios, tiene un suelo particular que amplifica las ondas sísmicas. Esto hace que los inmuebles situados en esta zona sean más vulnerables, en parte también porque se trata de construcciones más antiguas.

El periodista, sin embargo, explica que conecta desde un octavo piso de un edificio residencial de nueva construcción y asegura que no ha sufrido daños.

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