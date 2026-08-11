Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Terremoto Colombia

"Tuve que salir corriendo": un periodista colombiano relata cómo fue el momento del terremoto

Jorge Escobar, periodista de una cadena de radio colombiana, conecta con Espejo Público para contar cómo está viviendo la ciudad de Cali las consecuencias del terremoto que sacudió el país este lunes y que le sorprendió en pleno programa de radio.

Periodista colombiano, sobre el terremoto.

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

En medio de la tensión que se vive en Colombia por los terremotos que han sacudido parte del país este pasado lunes, Jorge Escobar, periodista de una cadena de radio colombiana, logra conectar con Espejo Público para relatar la situación actual tras el seísmo, que, en su caso, le pilló en pleno programa de radio y asegura que tuvo que salir corriendo.

Escobar cifra en "al menos 80" los edificios reportados con afectaciones en Cali. Asimismo, aunque aclara que están a la espera de un nuevo reporte, calcula que en la ciudad se conoce que la cifra de fallecidos se sitúa en torno a 30, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Cali. Una cifra que, según explica, contrasta con las primeras estimaciones, cuando "al principio se contabilizaban unas 15".

"380 personas reportadas como desaparecidas"

Respecto a la aclaración que le hace Miquel Valls de que en Colombia se contabilizan un total de 132 fallecidos, el periodista colombiano asiente y explica que su cifra hace referencia únicamente a Cali. Además, añade que, hacia las 23:30 horas (hora local), la Cruz Roja, que ha formado parte del dispositivo especial, les hablaba de "380 personas reportadas como desaparecidas por parte de sus familiares".

El periodista explica que Cali es una de las ciudades más afectadas porque, según dice, "el terremoto se originó en la costa pacífica, en el departamento del Chocó, y desde aquí alcanza a ser percibido no solo en Cali, sino también en el Eje Cafetero". Sin embargo, constata una diferencia entre la ciudad de Cali y el Eje Cafetero: el segundo "ya sufrió un gran terremoto en 1999", por lo que, según explica, se reforzó la precaución ante los movimientos sísmicos.

En cambio, tras aclarar que la mayoría de los edificios residenciales que han colapsado, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Cali, eran muy viejos, explica que la zona cero de Tequendama y de Imbanaco, donde se encuentran diferentes centros hospitalarios, tiene un suelo particular que amplifica las ondas sísmicas. Esto hace que los inmuebles situados en esta zona sean más vulnerables, en parte también porque se trata de construcciones más antiguas.

El periodista, sin embargo, explica que conecta desde un octavo piso de un edificio residencial de nueva construcción y asegura que no ha sufrido daños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Miguel

El incendio de Niebla arrasa más de 8.000 hectáreas y desespera a cientos de vecinos desalojados

Ceuta

La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

Tauste

Ana y Charlie, amigos íntimos del matrimonio asesinado en Tauste: "Estamos deshechos y desalmados"

Colombia
Última hora

Luis Felipe vivió el terremoto de Colombia en primera persona desde un piso 17: "Los edificios se balanceaban de un lado a otro"

Una amiga del matrimonio asesinado en Tauste, presuntamente por su hija, relata entre lágrimas el dolor que siente
Doble crimen Zaragoza

El relato entre lágrimas de una amiga del matrimonio asesinado en Tauste: "Nos acompañaban y ayudaban en todo"

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Gabriela Guillén
En directo

Esta tarde en YAS Verano, todos los detalles sobre la supuesta relación entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Durante los años de mayor éxito de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, fueron numerosos los rumores que relacionaron al futbolista con diferentes mujeres. Ahora, años después, sale a la luz una supuesta relación con Gabriela Guillén, que habría tenido lugar durante aquella etapa de fama y soltería del jugador.

Una niña de 22 meses, llena de picaduras de avispa
PLAGAS

Un parque atestado de ratas y avispas llena de picaduras a una niña de 22 meses: "Tenemos miedo, pánico"

Los vecinos denuncian la presencia de avispas y ratas en el parque infantil donde juegan sus hijos.

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

De la mejor suerte a la peor, ¡Álvaro se lleva un buen chasco!

De la mejor suerte a la peor, ¡Álvaro se lleva un buen chasco!

Anaís y Almudena, ceutíes indignadas con la gestión Gobierno

Dos vecinas de Ceuta, indignadas ante el comunicado de Albares: "No voy a decir lo que pienso porque me meten presa"

Publicidad