La Comunidad de Madrid pone a la venta el ático de lujo de Chamberí por 6,69 millones

La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático de lujo situado en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, por 6,69 millones de euros, sin impuestos.

La operación se ha formalizado este viernes a través de Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia. El anuncio ha sido firmado por su consejero delegado, Pedro Corbalán Ruiz, y publicado en el portal de contratación.

El inmueble cuenta con 485 metros cuadrados y fue adquirido el pasado abril por el Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, por 6,3 millones de euros. En un primer momento, la Comunidad explicó que utilizaría el ático temporalmente como oficina durante las obras de la Real Casa de Correos.

Ahora, el inmueble sale a licitación por un precio superior al de compra. La decisión llega después de la polémica generada por la operación y del anuncio del Ejecutivo regional de vender varios inmuebles para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste.

Además del ático de Chamberí, Planifica Madrid ha incluido en el proceso de venta cuatro inmuebles situados en Gran Vía, con un precio total de 11,8 millones de euros.