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El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático tras la reciente polémica y destinará el dinero a paliar los efectos de los incendios

La Comunidad de Madrid decide deshacerse de 5 inmuebles, entre los que se encuentra el polémico ático, y destinará el presupuesto a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, gravemente afectada por los incendios.

Imagen del ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el céntrico barrio de Chamberí

El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático tras la reciente polémica y destinará el dinero a paliar los efectos de los incendios | Europa Press

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Alejandro Lorente | Juan Muñoz
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La Comunidad de Madrid ha ordenado poner a la venta el ático que adquirió hace sólo tres meses y medio en Chamberí para destinar el presupuesto a la reconstrucción de los incendios que han sacudido con fuerza la Sierra Oeste de Madrid. Esta acción repentina surge después de la polémica que se ha desatado en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había sido acusada de la posibilidad de que la comunidad hubiera comprado el piso para su uso personal, aunque ella aseguraba que esto último "era falso".

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que se han dado instrucciones a la empresa Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, para poner a la venta cinco inmuebles, entre los que se encuentra el ático que ha sido objeto de polémica durante las últimas horas y otros ubicados en Gran Vía.

"La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", ha explicado García Martín.

Óscar López pide a Madrid que enseñe el expediente del "ático de lujo"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que Díaz Ayuso "se estaba poniendo un piso gratis" y aunque el Ejecutivo regional ha anunciado que lo venderá, insiste en que enseñe el expediente de compra del "ático de lujo".

"Se estaba poniendo un piso gratis sin contarlo. Y la han pillado. Otra mentira más. Pero no engañan a nadie. No pueden responder a nada, pero vamos a seguir preguntando".

Más Madrid señala que "han pillado" a Ayuso

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado este jueves que "el único motivo por el que se vende el ático de Ayuso comprado con dinero público es que la hemos pillado".

A través de sus redes sociales, Begerot incidió en que "la vergüenza es tan grande que tiene que utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota".

La portavoz de Más Madrid ha manifestado estas declaraciones después de que el portavoz del Gobierno regional anunciase hoy que había pedido a la empresa Planifica Madrid que venda el ático de Chamberí junto a los otros inmuebles.

Ayuso aseguraba que el ático no era para ella

Díaz Ayuso respondió esta mañana a la polémica noticia sobre la compra de un ático por parte de la comunidad en el barrio de Chamberí que aseguraba que se emplearía para "reuniones institucionales de forma provisional", a otra de las "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", recalcaba.

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