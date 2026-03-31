Afra Blanco estalla en Espejo Público: "No tengo ningún carnet de Pedro Sánchez, el único que tengo es el de UGT"

La salida de prisión de Soledad Iparraguirre 'Anboto', la que fuera jefa de ETA imputada por más de 12 asesinatos, sumado a que 60 etarras podrían beneficiarse de un tercer grado encubierto según publica ABC ha encendido el debate en Espejo Público sobre el trato de favor que reciben algunos reclusos de la banda terrorista.

Pone sobre la mesa la periodista Carmen Morodo que es instituciones penitenciarias quien decide la clasificación de los presos en segundo y tercer grado y los traslados entre cárceles bajo criterios fijados políticamente. Por su parte, el juez solo revisa esas decisiones pero no decide nada, añadía.

"¿Entonces Aznar acerca etarras y Pedro Sánchez no lo hace?"

La activista Afra Blanco defendía que no está en la mano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez la toma de estas decisiones, sino que recae en instituciones penitenciarias. Algo a lo que le respondía Morodo: ¿Aznar acercó etarras y Sánchez no pacta?, ¿Solo pacta solo Aznar?". "Si tu opinión es pensar que Aznar acerca etarras".

Añadía Morodo sobre la vehemencia de Afra Blanco desvinculando a Sánchez de las decisiones sobre los presos de ETA: "Llegáis a un nivel con el carnet, bien pagado está macho".

Afra Blanco se mostraba visiblemente molesta por estas acusaciones: "Empiezo a estar cansada de las insinuaciones y la frase del carné. Pido que se me respete. El único carnet que tengo es el de la UGT".

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