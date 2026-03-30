Crece la lista de etarras en semilibertad: Tellería, condenado a 42 años, sale de prisión

El etarra Ángel Tellería saldrá este lunes de la prisión de Zaballa (Álava) en régimen de semilibertad.Se trata del último de una larga lista de presos de ETA que han abandonado la cárcel desde que el Gobierno vasco asumió la gestión penitenciaria.

Tellería fue condenado a 42 años de prisión por participar en el asesinato a tiros de la primera mujer policía víctima de ETA, la inspectora María Josefa García, en 1981 en Zarautz. Sin embargo, apenas ha cumplido ocho años de condena efectiva.

Tras el crimen, huyó a México, donde permaneció fugado y oculto durante más de tres décadas. Fue extraditado a España en 2018, apenas unos días antes de que el delito prescribiera, y posteriormente juzgado por la Audiencia Nacional.

Ahora, Tellería pasará a un régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida le permitirá salir de prisión de lunes a viernes durante el día, con la obligación de regresar al centro penitenciario para pernoctar.

Según fuentes penitenciarias, la decisión responde a la necesidad de que el interno continúe un tratamiento médico. Estas mismas fuentes señalan que en los últimos tiempos ha experimentado cierto deterioro cognitivo. No se trata de una concesión de tercer grado, sino de una flexibilización individualizada prevista en la normativa vigente.

El caso de Tellería no es aislado. Hace apenas una semana abandonaba la prisión la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como "Anboto", una de las dirigentes más relevantes de la organización. En febrero lo hacía también Javier García Gaztelu, "Txeroki", otro de los históricos jefes de la banda, con condenas que suman cientos de años.

Desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021, un total de 35 internos han accedido a este tipo de régimen flexible, una treintena de ellos vinculados a ETA.

Crece la lista de presos de ETA en régimen de semilibertad

La sucesión de estas decisiones está generando malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que cuestionan el alcance de estas medidas y su impacto en el cumplimiento efectivo de las condenas.

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Bilbao, ha denunciado que el 85% de las excarcelaciones en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario afectan a un 8% de la población reclusa, que, según ha señalado, corresponde a los "terroristas de ETA", a los que ha calificado como los "más criminales" del conjunto de presos en las cárceles vascas. Asimismo, ha criticado que, a su juicio, no han mostrado un "arrepentimiento sincero y público".

Además, ha asegurado que existe una "voluntad" por parte del PSOE de "deslegitimar" al Partido Popular mediante "insultos y descalificaciones" por denunciar sus relaciones con EH Bildu, su gestión penitenciaria y su "proximidad a ese fenómeno que fue violento y sigue sin condenar la violencia".

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