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La exjefa de ETA Anboto sale de prisión en semilibertad tras su condena de más de 500 años

Una decena de personas le esperaba afuera de la cárcel donostiarra para tratar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre sale de la cárcel

Soledad Iparraguirre, exjefa de ETA, sale de prisión en régimen de semilibertad | EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

La exjefa de ETA, Soledad Iparraguire, Anboto, ha salido este martes pasadas las diez de la mañana de la cárcel de Martutene de San Sebastián. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra donde le aguardaban una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Con gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior, seguidamente se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar.

En régimen de semilibertad

El Gobierno Vasco concedió a la exdirigente de ETA este régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días.

Para su concesión, el recluso debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, consideró "escandaloso e injustificable" la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denunció, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".

Mismo régimen que a Txeroki

Este mismo régimen fue concedido recientemente al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

Soledad Iparraguirre fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza, en una casa de Salis de Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo.

En el momento de su detención, Soledad Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El PP tacha de "inmoralidad" la decisión

Cuca Gamarra, ha acusado a Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" la política penitenciaria como instrumento político con el fin de continuar en el poder, al conocer la semilibertad de Soledad Iparraguirre. De esta manera, ha comunicado que su partido llevará al Congreso la reforma de la política penitenciaria.

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