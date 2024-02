El abogado al que Ábalos interpuso una demanda de 70.000 euros al intentar destapar el caso: "Alerté a Pedro Sánchez y no hizo ni caso"

Ramiro Grau fue la primera persona que denunció las irregularidades que se investigan en el llamado como 'caso Koldo' y que salpican también al exministro y diputado socialista José Luis Ábalos. En el caso se investigan las comisiones y adjudicaciones públicas para adquirir mascarillas en la etapa más dura de la pandemia. Una trama que salpica al exministro José Luis Ábalos por cuanto él dirigía el Ministerio de Transportes y nombró como asesor a su exchófer, Koldo García, uno de los supuestos cerebros de la trama.

Ramiro ha trabajado toda su vida como abogado y en el año 2020 denunció ante el Tribunal Supremo a la empresa beneficiaria de las adjudicaciones millonarias tras la compra de mascarillas.

Puso la denuncia en la Fiscalía provincial de Zaragoza que rápidamente archivó la denuncia. Posteriormente según iba investigando iba viendo, afirma, que "la cabeza del entramado era el señor Ábalos". "No sé si a nombre propio o del PSOE", añade. Cuenta que como Ábalos era ministro o diputado estaba aforado por la sala segunda del TS. Grau acudió a esta sala con una amplia denuncia y aportando mucha documentación. La sala entendió que como había legislación especial en materia de Covid el Gobierno lo había hecho en su beneficio. "Penaban que el Gobierno podía hacer lo que le dieran la gana y como él hizo lo que le dio la gana eso no era delictivo", añade.

Ramiro acudió a la Fiscalía especial anticorrupción a denunciar el caso

Lo que sí dijo el Supremo en el apartado 3º, prosigue explicando, es que se podía investigar a los demás imputados. Presentó otro escrito al Supremo pidiendo que enviaran la causa al juzgado que los considerara competente que él entendía que era la Audiencia Nacional al considerar que era una trama organizada. El Tribunal Supremo se negó a investigarlo y le dijo que lo hiciera él si estaba interesado y entonces acudió a la Fiscalía especial contra la corrupción que sí tuvieron en consideración su denuncia.

Este letrado acudió ante la oficina antifraude de la UE porque esas mascarilla, afirma, se compraron con fondos europeos. A los 3 meses recibió un escrito que decía que según el Gobierno español eso se había pagado con fondos españoles y ellos solo eran competentes para investigar las malversaciones de dinero de la UE. Como España había dicho que no había dinero de la UE invertido en este asunto no podían hacer nada. Mantiene cuando se han publicado en los portales de transparencia los contratos de la compra de esas mascarillas todos llevan una coletilla diciendo que se pagan con los fondos FEDER de la UE u otros de ayuda a las regiones. "Alguien, el propio Gobierno, mintió a la UE cuando les dio traslado de mi denuncia para ver qué tenían que decir o hacer. Es lamentable que un estado que se supone que es serio vaya mintiendo a la UE", destaca.

"Ábalos me demandó por 7 artículos que escribí sobre él diciendo que él era una autoridad del Estado"

Este letrado envió además varias cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertando de la situación. "No hizo ni caso, le mandé media docena de escritos. Supongo que con los más de 800 asesores que tiene alguien lo debió de leer".

Escribió además a Macarena Olona cuando era diputada de Vox y tampoco le contestó. "Ayer me llamó por teléfono para disculparse porque no hubiera contestado al personal administrativo. Me dijo que había pedido en abril de 2020 una comisión de investigación en el Congreso pero se lo denegaron", afirma. La que sí contestó a su escrito fue la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que le prometió que los hechos se iban a investigar y le agradecía la comunicación.

A lo largo de estos años Ramiro ha escrito un artículo e incluso un libro: 'El virus socialista de Ábalos'. Después de años de investigación quiere descansar y que sea la justicia la que haga ahora su trabajo. Su trabajo de investigación le ha valido 3 demandas en las que le pedían 60.000, 150.000 y 70.000 respectivamente. Precisamente la última demanda se la interpuso Ábalos por los 7 artículos que escribió sobre él en los que se refería a sí mismo como una "alta autoridad del Estado".