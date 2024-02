La acusación de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez: "Fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar"

La mañana de este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta misma región , Isabel Díaz Ayuso, acudía al plató de Espejo Público para responde a las preguntas de la periodista y presentadora del programa, Susanna Griso. Las últimas semanas están siendo intensas, informativamente hablando.

'Caso Koldo'

En clave política, el tema principal sería el supuesto caso de corrupción que implica a, Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ábalos mantenía su inocencia y se negaba a dimitir por el momento de su escaño de diputado del Partido Socialista por no querer "darle ese tributo a la derecha", aunque durante la mañana se conocía que el PSOE le habría solicitado su renuncia y la entrega del acta de diputado. Por otra parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía referencia a las investigaciones al hermano de la presidenta, también sobre la compraventa de mascarillas durante la pandemia, centro de esta nueva trama.

Ayuso exponía que "la contratación de la Comunidad de Madrid fue totalmente transparente" pese a que, según ella trataban de poner el foco "empeñados y entretenidos" sobre lo que hizo Madrid.

El Partido Socialista estaría buscando una salida para Ábalos con el fin de atajar el escándalo que puede afectar considerablemente a los socialistas. Isabel Díaz Ayuso expresa al respecto, que el investigado, detenido y puesto en libertad horas después, "es la persona que aupó a Sánchez".

El caso surgiría a raíz de varias investigaciones llevadas a cabo por un equipo de los populares de Madrid, que pusieron en conocimiento de la fiscalía los hechos.

Más implicados

La popular ve probable que la investigación en curso desvele la implicación de otras personas o administraciones de relevancia, y estarían saliendo nombres como ADIF, Correos, Puertos, e incluso afirma que "están saliendo noticias de paraísos fiscales o terceros países" a los que se habría desviado el dinero de la supuesta trama.

Sobre el exministro Ábalos, la presidenta madrileña alude a la manera "sospechosa" en la que fue apartado y salió del Gobierno para volver el año pasado a las listas socialistas de las Elecciones Generales del pasado verano.

"Persecución a la separación de poderes"

Denuncia un secuestro de la justicia por parte del Gobierno, que intentaría tener el control para que no se investigue y no salgan a la luz todos estos casos. Díaz Ayuso estaría convencida de un "interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales", relacionando además que "quizás tenga que ver con esto, y que las fiscalías no puedan decir nada que no convenga al Gobierno". Acusa además a Pedro Sánchez de un "persecución directa a la separación de poderes y al poder judicial en concreto".

La política popular argumenta sus palabras asegurando sentirse sorprendida por la puesta en libertad de Koldo García "a las pocas horas" de ser detenido, declarando que "puede estar ahora mismo destruyendo pruebas, así que ahora empiezo a entender todos los intereses de Sánchez con la justicia".

"Esto es una trama de verdad"

La presidenta del PP de Madrid acusa a Pedro Sánchez de "intentar de manera mezquina, mezclar a mi familia", y asegura que este caso es algo muy distinto, "esto es una trama de verdad", sentenciaba poco después.

"Ábalos cantará más o menos"

"No investigaban corrupción, buscaban destruirme acabar conmigo"

La contundencia de las palabras de Ayuso suele ser una de sus señas de identidad y afirmaba que "Sánchez está obsesionado conmigo, eso es evidente", manteniendo la inocencia de su hermano, tras ser inspeccionadas sus finanzas a lo largo de los 10 años previos a la pandemia. Por el contrario Ayuso considera que "Ábalos cantará más o menos" dependiendo del trato que reciban pero lo ve "inevitable por que los tentáculos son inmensos y no para de crecer".

"100 días de gobierno, 100 escándalos"

"Sánchez fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar" afirma Isabel Díaz Ayuso, que en el transcurso de la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid mostraba un documento, "en exclusiva", confeccionado por el Partido Popular de Madrid. En el texto, titulado "100 días de gobierno, 100 escándalos", enumera los escándalos protagonizados supuestamente por el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que lleva de legislatura.

"Censo eternamente viciado"

Pese a los resultados que arrojaban las Elecciones de Galicia, Ayuso no augura nada similar para el Partido Popular en los comicios vascos "no viene lo mejor para País Vasco". La presidenta de Madrid menciona que "hay que ver si Bildu es legal y esto hay que preguntárselo al Supremo". Denuncia "un censo eternamente viciado" por "los miles" de personas que habrían tenido que abandonar el País Vasco debido al terrorismo. También observa que el Partido Socialista jugará un papel de "socio directo de Bildu" tras esta cita electoral.

Incendio Valencia

En primera línea de la actualidad también se encuentra desgraciadamente el incendio de un edificio en el centro de Valencia. El pasado jueves quedará marcado por la tragedia que ocurría en Valencia y que se cobraba la vida de al menos 10 personas en el incendio de un edificio de viviendas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid explica que, en Madrid su consejero es Ingeniero Agrónomo y además bombero, quien además le trasladaba que lo vivido en Valencia no es habitual, afirmando que, respecto a Madrid "podemos estar tranquilos, pero atentos e implantar las medidas necesarias".

Reunión Trump-Abascal

Ayuso también tenía tiempo en la entrevista para pronunciarse sobre el encuentro mantenido recientemente por el líder de Vox, Santiago Abascal y el expresidente de EEUU, Donald Trump. El ahora candidato a las elecciones presidenciales habría vaticinado que el de Vox "pronto sería número uno en España", sobre lo que Ayuso opinaba que "Tiene la brújula un poco averiada, en política de España no anda muy ducho".