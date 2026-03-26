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Caso Noelia

El abogado del padre de Noelia, sobre la negación de frenar la eutanasia: "El padre es consciente de que ha cometido errores, pero quiere enmendarlos"

Abogados Cristianos reclamaban la asistencia psiquiátrica para ella por su discapacidad del 67%.

Imagen de Noelia y su madre

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El caso de Noelia Castillo, una joven de Barcelona de 25 años a la que mañana se le aplicará la eutanasia sigue dando sus últimos coletazos a nivel jurídico después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazase la medida cautelar presentada por Abogados Cristianos para la paralización de este procedimiento.

El padre de Noelia, representado por este colectivo, ha agotado todas las vías legales en España para paralizar la muerte digna de su hija. Por otro lado, ha sido Noelia la que ha asegurado que su padre "jamás la entendió" y tomó la decisión de estar sola en el momento en el que "cierre los ojos".

"Noelia ha tenido relaciones conflictivas que han ido subiendo y bajando de nivel"

Para comprender los motivos que le llevan al padre de Noelia para intentar paralizar el proceso, hemos hablado con José María Fernández, abogado de Abogados Cristianos que representa al padre de la joven.

Tal y como ha detallado José María Fernández, en primer lugar, "hay que entender que Noelia ha tenido relaciones conflictivas con sus familiares que han ido subiendo y bajando de nivel" y en este caso, "la ha cogido con su padre porque lo ha llevado a nivel jurídico".

No obstante, asegura que "más allá de las desavenencias familiares, tanto el padre como la madre tenían un acuerdo en contra de la eutanasia de Noelia y se han mantenido unidos hasta relativamente poco".

Asimismo, Fernández detalla que "Noelia es una gran víctima y el padre ha tenido problemas", pero insiste, "no se enorgullece de ellos", ya que también ha sido una "víctima". Además, insiste en que "Noelia ha sufrido mucho, no encontró las mejores circunstancias y mucha gente por el camino la ha fallado".

Abogados Cristianos insiste en que su lucha era que la joven "hubiese recibido el tratamiento necesario". Por otro lado, detalla que el padre es "consciente de que ha cometido errores, pero quiere enmendarlos", aunque sea tarde.

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