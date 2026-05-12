Alya escucha a Cihan a escondidas y destapa su plan contra Ugur: “¿Estás celoso?”

La desconfianza de Alya la ha llevado a seguir los pasos de Cihan hasta el despacho de Mine, y lo que ha oído ha cambiado las reglas del juego. En una conversación cargada de reproches, Mine le ha echado en cara que solo la busca cuando necesita un favor, mientras que a Alya la colma de joyas y atenciones: “Ya no soy más que tu espía”.

Pero yendo al grano, Cihan ha exigido a Mine que encuentre una excusa para despedir al doctor Ugur de inmediato. Aunque el líder de los Albora intenta ocultar sus motivos, Mine no ha dudado en señalar lo que pasa: “Solo lo estás haciendo porque estás celoso de Ugur”. Cihan teme que el nuevo cardiólogo no solo se acerque a Alya, sino que acabe confesándole la verdad que su padre conoce: que Boran es, en realidad, hijo de Ecmel.

Al salir del despacho, Cihan se ha encontrado de frente con Alya, que no ha ocultado que lo ha escuchado todo. “¿Me explicas por qué quieres que despidan al doctor?”, le ha recriminado. Ante un Cihan acorralado que intentaba llevar la conversación a casa, la doctora se ha negado a dar un paso atrás, dejando claro que no piensa permitir que él controle su vida profesional.