El último aliento de la madre de Noelia para que reconsidere la eutanasia: "Por si acaso tú quieres, voy a estar contigo"
Noelia dejará de vivir mañana, tras una lucha de dos años por que le concedieran la eutanasia. Una voluntad que su madre ha terminado aceptando, pese al profundo dolor que esta le produce. Hoy, hablamos con ella durante el último día de vida de su hija.
Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, ha conseguido que la justicia española y europea avale su eutanasia. Tras dos años de lucha y pese a los intentos de su padre por paralizarla, Noelia ya tiene fecha para morir: será mañana, jueves 26 de marzo, cuando reciba la muerte digna por la que tanto ha peleado.
La familia de Noelia nunca ha estado de acuerdo con su decisión, especialmente sus padres, que han intentado por todos los medios paralizar el proceso. Finalmente, su madre, Yolanda, decidió aceptar su voluntad y acompañarla hasta el final de sus días, pero su padre ha tratado de impedirlo hasta el día de hoy.
Apenas unas horas antes de que Noelia reciba la eutanasia, hemos podido hablar con su madre. "Estoy destrozada, pensar que le quedan horas...", afirma. Esta ha decidido aprovechar las últimas horas de vida de su hija y nos cuenta todo lo que han hecho para despedirla: "Me iré a dormir con mi hija hoy".
Según nos cuenta, el día ha quedado ensombrecido por la actitud del padre de Noelia, que se niega a aceptar la eutanasia de su hija hasta el último momento. "Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", confiesa Yolanda, "se niega a pagar el entierro de su hija, ha ido a verla y le ha dicho: "Tú lo has empezado, tú lo terminas"".
Yolanda ha querido intentar por última vez que su hija reconsidere su decisión, leyendo todos los mensajes de ayuda que ha recibido durante estos días de terapeutas y psiquiatras. "Es lo último que puedo hacer por ti", señala, "por si acaso tú quieres, yo voy a estar contigo".
Mañana, Yolanda dirá adiós a una hija que lleva años luchando por dejar de vivir. Una dolorosa voluntad contra la que no ha podido pelear. "Hemos hecho de todo", termina diciendo.
