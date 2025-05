¿Los mensajes de Sánchez y Ábalos sobre Air Europa pueden abrir una nueva investigación? Dos juristas dan su opinión en Espejo Público

¿Debería investigarse el rescate de Air Europa a la luz de los nuevos datos que se van conociendo? Así ha empezado la mesa jurídica de hoy en Espejo Público. El "WhatsApp Gate" ha desvelado una serie de conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, además de otras entre el ex-ministro con otra serie de altos cargos del Gobierno sobre el rescate de la compañía aérea que han abierto un debate acerca de si se debería empezar una nueva línea de investigación que esclarezca todo el proceso. José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha querido recalcar el papel que jugó la Comisión Europea en el rescate de Air Europa, cuando esta acordó rescatar a varias compañías europeas que sufrieron las consecuencias del coronavirus. "Todo está llevado al Tribunal de Luxemburgo... en el caso concreto de Air Europa aprobó que estaba de acuerdo con lo previsto por las decisiones de la Comisión Europea", ha explicado el exmagistrado, aunque no ha querido opinar sobre las posibles comisiones que pudo haber alrededor de todo el rescate.

Por su parte, Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha reconocido que a medida que se va teniendo más información, "va oliendo peor". No obstante, pide "prudencia" hasta que la Guardia Civil examine los informes técnicos que se tuvieron que realizar para aprobar el rescate. Aunque, según el conocimiento del propio Villegas, dichos informes no existieron o no están localizados. El magistrado también ha apuntado que el rescate pudo hacerse de forma impoluta, pero otra cosa muy distinta es es que se hayan pagado comisiones a determinadas personas que han mediado para que fuese más rápido. "Una cosa es el rescate en sí mismo y otra, todo el círculo de corrupción, de suciedad, que pueda haber de determinados oportunistas", ha expresado Villegas.

El posible papel de Santos Cerdán

Estos días se ha especulado con un informe de la UCO que podría llegar hoy mismo al Tribunal Supremo y que centra las miradas sobre Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, como uno de los posibles beneficiados de estas mordidas. Preguntado por este asunto, Martín Pallín ha querido ser cauto, y pide que se comprueben aquellas declaraciones que apuntan a Cerdán antes de hacer ninguna conclusión. El exmagistrado ha recordado que "Hay que tener cuidado con lo que se dice, pude haber responsabilidades legales".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.