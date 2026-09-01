Juan Ruiz, influencer de Ceuta, escoltado tras grabar lo que ocurre en las calles: "Estoy siendo amenazado por gente de mi ciudad"

Juan Ruiz graba prácticamente a diario en distintos puntos de Ceuta. Ayer se encontraba en la playa del Trampolín cuando, según relata, la situación se complicó y tuvieron que sacarle del lugar: "Me tuvieron que sacar porque yo estaba ayer, sobre todo por la mañana, allí, grabando, como hago casi todos los días".

El creador de contenido asegura que entró en la playa para grabar y que varios de los presentes comenzaron a increparle. También denuncia los insultos que recibió la chica que le acompañaba: "Le dijeron: 'puta, guarra, perra', de todo".

Juan asegura además haber grabado diferentes situaciones preocupantes y habla de consumo y venta de alcohol en la zona. El creador de contenido recuerda también la grabación de un hombre que, según asegura, tenía una orden de búsqueda y captura en Marruecos y que fue detenido por la Policía después de que le localizaran una navaja: "La Policía se lo llevó, pero claro, está otra vez suelto".

Juan Ruiz denuncia que algunos se están lucrando con la llegada de migrantes

El creador de contenido asegura que la llegada masiva de migrantes también está siendo aprovechada por algunas personas para hacer negocio: "Hay gente en Ceuta que se está lucrando de esta situación, alquilándoles espacios públicos, espacios privados, usándolos como mulas". Se refiere a personas que, según denuncia, estarían utilizando almacenes y otros espacios para alojar a migrantes y asegura que esta situación ya estaría siendo investigada: "Los están metiendo en todas partes, donde se pueda, en almacenes, y están adquiriendo esos espacios y están trabajando a escondidas".

De momento, no está confirmado que hoy se produzca ese movimiento, aunque se baraja la entrada de alrededor de 400 personas más en el centro. La tensión también se ha trasladado a otros puntos de la ciudad. Algunos migrantes denuncian haber sido víctimas de robos y aseguran haberse quedado sin teléfono. También se han producido enfrentamientos entre distintos grupos en la playa del Trampolín.

"Estoy siendo amenazado por gente de mi ciudad"

Juan Ruiz asegura ahora que sus vídeos le están generando problemas en su propia ciudad. Denuncia que está recibiendo amenazas por mostrar lo que ocurre y afirma temer por su integridad física: “Estoy siendo amenazado por gente de mi ciudad. Si en algún momento me pasase algo, que se sepa públicamente”.

El creador de contenido asegura que quienes le amenazan le acusan de ser racista, pero defiende que él únicamente está contando lo que ve: "Claro, les corto el negocio cuando me pongo a grabar por las noches, ya que les puedo pillar dándoles drogas, metiendo a gente en los coches, por lo que sea”.

Una situación que, según denuncia, se produce mientras la tensión aumenta en distintos puntos de Ceuta y mientras policías y guardias civiles han trasladado a Espejo Público, desde el anonimato, su preocupación por delitos que aseguran que no siempre llegan a conocerse.

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