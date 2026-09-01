Un turno muy tenso para Javier: termina estrenando su marcador por todo lo alto… ¡con un panel de 1.375 euros!

Este turno de Javier en el panel con pregunta de La ruleta de la suerte nos ha tenido en tensión hasta el último momento. El concursante, por su parte, ha tenido un objetivo claro desde el principio: el gajo de Dymo. Además, el gajo de Todas las vocales, que guardaba de un turno anterior, le ha venido de maravilla para avanzar.

En unas de sus tiradas, Javier por fin ha conseguido el ansiado gajo de Dymo, ¡que escondían 300 euros extra! Y pese a que ya tenía un marcador excelente, seguía teniendo dudas y ha tenido que seguir jugando. Afortunadamente, todas las tiradas le han ido saliendo bien, así que ha ido sumando dinero y esclareciendo cada vez más el panel. “Esto en casa es más fácil”, ha reconocido el concursante, un poco agobiado por la presión de perderlo todo en cualquier momento.

En una de sus últimas tiradas, Javier ha conseguido el comodín, que le ha permitido relajarse un poco y resolver con mucha más tranquilidad. Y tras optar por la P, que según Jorge Fernández ha “acertado al tuntún”, por fin lo ha visto claro. Ha resuelto despacito y lo ha dicho perfecto. Además, ha acertado con la pregunta y ha podido sumar otros 200 euros. Es decir, que se ha colocado con 1.375 euros en total. “¡Vaya panel que acabas de hacer!”, le ha felicitado el presentador. ¡Pincha en el vídeo de arriba!

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