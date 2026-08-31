Navi, hostelero de Ceuta, sobre quienes se aprovechan de la crisis migratoria: "Tan malos como ellos"

Navi, dueño de una cafetería en Ceuta, ha querido agradecer la visibilidad que se está dando a la situación que atraviesa la ciudad y ha lanzado un mensaje en defensa de la convivencia entre las cuatro culturas que conviven en Ceuta.

"Primero, daros las gracias por la visibilidad que nos dais en el mundo", ha señalado. El hostelero ha insistido en la importancia de mantener la unidad entre los ceutíes: "Yo siempre hago un llamamiento a las cuatro culturas que tenemos en Ceuta: somos cuatro culturas, pero un solo corazón".

"No somos racistas ni xenófobos"

El hostelero también se ha referido al incidente ocurrido recientemente en la playa del Tarajal y ha condenado cualquier episodio de violencia: "Fue una idiotez por parte de 20 individuos que se equivocaron". El hostelero ha explicado que, aunque había decidido no volver a participar en manifestaciones, finalmente ha cambiado de opinión: "Nos hemos puesto de acuerdo todos en que la violencia no es la solución, es el camino fácil para explotar esto y no lo vamos a consentir. No somos racistas, xenófobos...".

Su crítica a la "explotación" a los migrantes durante la crisis

Además, ha puesto el foco en quienes podrían estar aprovechándose de la situación para explotar laboralmente a los migrantes y ha lanzado una dura advertencia a los propios ceutíes: "Tan malo es lo que han hecho esos cuatro individuos como lo que hace la gente utilizando la mano de obra barata, explotando a esas criaturas". En este sentido, ha añadido: "Si tú eres ceutí y te pones a explotar a una persona, a levantar edificios, pagándole 30 euros al día, sin Seguridad Social y sin nada, pues perdóname que te diga, pero eres tan malo como los que entraron en la playa".

El café solidario para las personas que ayudan a Ceuta

El hostelero también ha contado cómo su experiencia durante la pandemia le llevó a impulsar iniciativas solidarias. "Soy una persona que con la pandemia me reinventé, soy solidario con todo el mundo", ha explicado. Durante la crisis, decidió poner en marcha un café solidario para quienes estaban ayudando a la ciudad: "Me salió del alma y dije: están saliendo a dar la cara por nosotros. Y puse un café solidario".

Según ha relatado, aquel gesto se ha traducido posteriormente en el apoyo de quienes acudieron a su cafetería: "Siempre vienen a mi cafetería. Me lo agradecen viniendo a comer, a cenar... Siempre tengo la cafetería llena". Navi asegura que su negocio es "uno de los pocos que se salva" en el actual contexto de tensión que vive Ceuta.

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