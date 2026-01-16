El presidente de Naturhouse alerta del impacto de la subida del SMI en las pymes: "A los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos"

Este 2026 se prevé una subida del 3,1% más, elevando el Salario Mínimo hasta los 1.221 euros al mes por catorce pagas. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, asegura que se aprobará de manera inmediata.

"Una decisión un poco electoralista"

Félix Revuelta considera que este nuevo movimiento del Gobierno responde a una medida que califica como injusta, ya que, según afirma, "el salario mínimo lo tenemos por encima de nuestros salarios". Advierte de que la decisión tendrá un impacto directo en unas 480.000 empresas que se encuentran "en peligro de extinción, con pérdidas".

Concluye su reflexión apelando a un enfoque más equilibrado: "Hay que ayudar a los débiles" y "a los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos".

"Los empresarios somos unos locos"

"Hoy día, es una cuestión de riesgo montar una empresa". Por ello, reclama medidas que impulsen el empleo. Aunque se muestra de acuerdo con la subida del SMI, considera insuficiente la falta de ayudas del Gobierno a las empresas.

Revuelta defiende que "tenemos que hacer políticas antes del desempleo", advirtiendo de que, de no hacerlo, los efectos colaterales serán peores "al pagar con los impuestos de los españoles los sueldos del desempleo".

¿Subir el SMI es la solución?

El Gobierno no está ofreciendo, a juicio de Revuelta, la respuesta adecuada. Para él, la clave pasa por "hacer más vivienda social, ayudar a los pensionistas y a los que tienen sueldos bajos", salarios que, recuerda, proceden en muchos casos de empresas en crisis que operan fuera de la normalidad.

En este sentido, subraya que "la mayoría de las empresas no aplicamos el sueldo mínimo", y asegura que el convenio de su compañía se sitúa muy por encima del SMI. Por ello, advierte: "No podemos machacar a las pequeñas empresas, que están desapareciendo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.