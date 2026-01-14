Yolanda Díaz pide al PSOE "cuidar" la coalición: "Para que Vox no llegue a la Moncloa hay que arreglar el problema principal que se llama vivienda"

Tiempos revueltos en la relación entre PSOE y Sumar. El anuncio estrella con el que el presidente del Gobierno captó todos los focos esta semana, lejos de unir ha ampliado un poco más la grita con sus socios de Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avisado: "Es importante cuidar la coalición", y aunque reconoce que el diálogo es continuo con los socialistas cree que en este tema y en esta ocasión "actuar bien no se ha actuado, sobre todo cuando se conocen las posiciones".

La bonificación del 100%para los caseros que no suban el precio del alquiler en la próxima renovación del contrato es la chispa que ha encendido la llama. Sumar tacha esta medida de "regalar dinero público" y frente a ella apuesta por congelar "con carácter inmediato" las rentas de alquiler que tienen ahora que renovarse.

"España tiene un problema, se llama vivienda. Yo ayer hice 6 años de mi toma de posesión en el Gobierno de España y cuando llegué al Gobierno el paro era el principal problema de España. Hoy no es el paro, en absoluto. El principal problema de España, viva en la familia que se viva, es la vivienda y, por tanto, lo que tenemos que hacer es dar salida a un problema que es gravísimo. Que ya no es un problema de las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla Valencia... No, no, es que es un problema de cualquier ciudad de Galicia, de Extremadura, de Castilla y León... Es el problema de España. ¿Qué estamos diciendo desde Sumar? Que tenemos que recoser el país por esa grieta, esa fábrica de desigualdad que se llama vivienda, y, desde luego, permítanme que les diga, regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda", ha defendido Yolanda Díaz en una entrevista en TVE.

"Si el PSOE no entiende esto le va a abrir las puertas de la Moncloa a Vox"

Díaz ha lanzado una advertencia a sus socios. "Para que Vox no llegue a la Moncloa hay que arreglar el problema principal de nuestro país, que se llama vivienda". Por activa y pasiva ha defendido que las ventajas fiscales forman parte de una "política completamente fallida, es un estrepitoso error". En una entrevista en Onda Cero, Pilar Alegría, tachaba de "provocación" las críticas que ha recibido este plan de vivienda por parte de los ministros de Sumar, que han firmado también un artículo en El País rechazándolo. Alegría se ha limitado a decir: "No me van a encontrar ahí".

"Hace 4 años que no sabemos qué opina el señor Feijóo sobre nada"

También con un tono marcado por la prudencia, Díaz le ha contestado: "Yo tengo mucho respeto por el PSOE, también pediría lo mismo. Sumar lleva mucho tiempo haciendo propuestas, que a unos les gustarán y a otros no, y no le faltamos el respeto a nadie. Es un problema gravísimo y desde Sumar vamos a seguir trabajando para avanzar en esta materia, le digo más, si el PSOE no entiende esto le va a abrir las puertas de la Moncloa a Vox. La costura por la que está sangrando España y la juventud española es la imposibilidad de emancipación".

"¿El señor Feijóo se siente cómodo con las declaraciones de la señora Ayuso?"

Preguntada por las acusaciones e investigación abierta contra Julio Iglesias por acoso sexual, Díaz ha sido muy clara. "Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además estaban en una posición de debilidad extrema, en cuanto a que eran trabajadoras de Julio Iglesias. Por tanto, condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas, animarlas a que sigan, felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este trabajo, enhorabuena, y desde luego contundencia. Esto es lo que tenemos que decir y también una reflexión, las mujeres estamos hartas, completamente hartas, del maltrato sistémico que llevamos sufriendo y ya no sé qué más podemos hacer o decir al mundo. Es verdad que estamos avanzando muchísimo en derechos, pero estamos también sufriendo unas regresiones que dan terror. Y sí que pediría un compromiso público a toda la dirigencia de nuestro país política, a toda la dirigencia, milite en el partido que milite, para comprometerse con los derechos humanos relativamente de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Digo esto porque como estamos viendo parece que el PP, parece que hay posiciones que todavía no merecen la condena por parte de la dirigencia del Partido Popular".

"La señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y por tanto del machismo"

Hace referencia Yolanda Díaz al mensaje publicado por Isabel Díaz Ayuso en el que decía: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

¿Falta de empatía? Preguntan a Díaz si es lo que aprecia en el mensaje de la presidenta de Madrid y con la misma contundencia responde. "Yo creo que no es falta de empatía. Yo creo que la señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo. No es falta de empatía, es que la presidenta de la comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias. No, no lo que ha dicho es colocarse, por la pasiva, del lado del presunto agresor, eso es machismo y la señora Ayuso es una dirigente del PP, pero fíjese me preocupa más el señor Feijóo. ¿El señor Feijóo se siente cómodo con las declaraciones de la señora Ayuso? ¿Los derechos humanos son relativizables? Yo sé que hace 4 años que el señor Feijóo está en Madrid y es el presidente del PP y hace 4 años que no sabemos qué opina el señor Feijóo sobre nada, ni sobre las declaraciones de la señora Ayuso, ni sobre Venezuela, ni sobre nada, pero es muy grave porque la señora Ayuso está educando a nuestros hijos e hijas, por tanto cautela. No es falta de empatía, es que cuando hay una agresión de estas características con carácter presunto, uno tiene que colocarse del lado correcto, que son las víctimas".

