El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026 y limita los tipos de interés de los préstamos al consumo

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha planteado a los agentes sociales aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros mensuales por 14 pagas, manteniéndose exento de tributación en el IRPF. La medida tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero, una vez aprobada.

Esta subida representa 37 euros más al mes respecto al SMI actual de 1.184 euros y coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno, que había sugerido un aumento del 3,1% si el salario mínimo no tributa o del 4,7% si sí lo hiciera.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. De tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo, y un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste.

Además, el Gobierno ha propuesto establecer un periodo mínimo de reembolso de los créditos de alto coste, también conocidos como microcréditos, de al menos 3 cuotas mensuales.

Pérez Rey explicó que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme estudiarán ahora la propuesta, presentada en una reunión celebrada este miércoles por la mañana. Aunque aún no hay un sí o un no definitivo, el secretario de Estado calificó el encuentro como "esperanzador".

Relajación de las reglas de desindexación en los contratos públicos

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la propuesta de modificar las reglas de indexación en los contratos públicos, lo que permitiría que las subidas del SMI se trasladen a los precios de los contratos públicos. Esta medida responde a demandas históricas de la patronal, pero también cuenta con el respaldo de sindicatos y del Ministerio de Trabajo.

Pérez Rey explicó que "no tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, sectores importantes como la limpieza o la seguridad privada deberían poder trasladar algunas de las subidas laborales al precio de los contratos públicos".

Además, el Ministerio recuerda que esta adaptación responde a la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que obliga a trasladar los aumentos de SMI a la contratación pública.

Los posibles acuerdos

El secretario de Estado confía en que los órganos de dirección de los agentes sociales aprueben la propuesta. Pérez Rey señaló que la patronal está consultando internamente, lo que podría indicar disposición a aceptar el aumento del SMI sin perder poder adquisitivo.

Sobre la vía legal, indicó que aún se estudia si la reforma de la desindexación requerirá Real Decreto-Ley o podrá implementarse mediante otro mecanismo parlamentario.

La postura de CCOO y UGT ante el acuerdo

Los representantes sindicales valoraron positivamente la reunión. Para UGT, la propuesta es "positiva" y contribuye a garantizar un SMI equivalente al 60% del salario medio neto, por encima del incremento de la inflación.

Desde CCOO, Javier Pacheco señaló que, aunque la propuesta sindical era distinta, no se obstaculizará un acuerdo que asegure un salario mínimo adecuado. Ambos sindicatos destacaron la necesidad de actuar con rapidez, dado que la actualización del SMI afecta a más de 1,5 millones de personas.

UGT y CCOO insistieron en que la negociación debe resolverse en días y no semanas, para trasladar certidumbre a la sociedad, especialmente ante la actual incertidumbre internacional.