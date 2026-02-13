Antena3
VÍDEO INÉDITO: Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana: “Papá, si vas a diez por hora”

La primogénita de Joaquín y Susana vacila a su padre mientras intenta aprender a conducir por la izquierda una autocaravana en Japón.

Carmen Pardo
Joaquín ha recibido unos consejos para aprender a conducir por la izquierda. Mientras coge el ritmo en la autocaravana su familia bromea sobre ello.

Daniela y Salma: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Susana Sabrido ha querido saber si los controles de velocidad en Japón son igual que en España, una similitud que el japones le explica a la perfección, detallando que allí hacen fotos o la policía los persigue con motos.

Mientras Joaquín presume de su facilidad para conducir por la izquierda, su hija Daniela se burla de él, “pero papá, si vas a diez por hora” le acusa la mayor de los Sánchez Saborido.

¿Será capaz Daniela de conducir la autocaravana por Japón?

Los Sánchez Saborido se someten a un divertido test sobre Japón, ¿quién ganará?

Los Sánchez Saborido se someten a un divertido test sobre Japón, ¿quién ganará?

