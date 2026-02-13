Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Rosa Rodríguez siempre ha sido consciente de su figura como referente para futuros concursantes, una realidad que se ha acrecentado como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Sin embargo, hay una etiqueta que le ha pesado más que ninguna otra: "Al principio notaba que tenía que hacerlo muy bien, que tenía que ser muy buena, porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos estar a la altura de los hombres".

La coruñesa reconoce en esta entrevista que sentía esa presión "quizás autoimpuesta": "Parece que las mujeres tenemos que ir en representación de las mujeres cuando los hombres parece que siempre van a título propio". Sin embargo, esa sensación fue cambiando "con el paso del tiempo": "Me he ido despojando de eso y ha sido una liberación".

Ya como campeona de Pasapalabra, Rosa desearía que "no fuera destacable" el hecho de que una mujer haya logrado esa hazaña, teniendo en cuenta que pocas la consiguen. Sin embargo, también asume que es "una responsabilidad bonita". ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!