Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su papel como referente

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Aunque la coruñesa ha ido despojándose de la "presión" de tener que jugar bien por el hecho de ser mujer, también ha afirmado que es una "responsabilidad bonita".

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa Rodríguez siempre ha sido consciente de su figura como referente para futuros concursantes, una realidad que se ha acrecentado como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Sin embargo, hay una etiqueta que le ha pesado más que ninguna otra: "Al principio notaba que tenía que hacerlo muy bien, que tenía que ser muy buena, porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos estar a la altura de los hombres".

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La coruñesa reconoce en esta entrevista que sentía esa presión "quizás autoimpuesta": "Parece que las mujeres tenemos que ir en representación de las mujeres cuando los hombres parece que siempre van a título propio". Sin embargo, esa sensación fue cambiando "con el paso del tiempo": "Me he ido despojando de eso y ha sido una liberación".

Ya como campeona de Pasapalabra, Rosa desearía que "no fuera destacable" el hecho de que una mujer haya logrado esa hazaña, teniendo en cuenta que pocas la consiguen. Sin embargo, también asume que es "una responsabilidad bonita". ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana

VÍDEO INÉDITO: Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana: “Papá, si vas a diez por hora”

Carmen Morodo

Carmen Morodo, sobre las declaraciones de Óscar López: "Es un chupatintas del partido"

Nicolás Redondo, crisis diplomática Sánchez- UE
Choque en la UE

¿Ninguneo de la Unión Europea a España o "numerito" de Pedro Sánchez?: "Todo lo que se hace se paga rotundamente"

Logo La Voz
¡Participa!

La Voz 2026 abre el casting y busca a las próximas grandes voces del país

Apúntate al casting de 'La Voz Kids'
¡Participa!

La Voz Kids abre el casting para niños y niñas de 7 a 15 años

El programa musical inicia el proceso de selección para encontrar a las mejores voces infantiles que sueñan con cantar. Rellena el siguiente formulario para participar en la próxima edición.

Samantha Vallejo-Nágera flipa con el maxificador de alimentos: "Nunca había ganado tanto"
Con Trancas y Barrancas

Samantha Vallejo-Nágera flipa con el maxificador de alimentos: "Nunca había ganado tanto"

La chef y empresaria ha protagonizado una visita llena de cercanía, anécdotas y pasión por la cocina en El Hormiguero.

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera

Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera

"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

Publicidad