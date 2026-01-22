Los maquinistas denuncian falta de garantías de seguridad tras los accidentes de tren, e irán a la huelga general

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz sigue generando preocupación en el sector. Las consecuencias tras la tragedia solo se agravan con el paso de los días.

¿Son convincentes las explicaciones de Puente, Adif y Renfe?

Eugenio, maquinista con 42 años de experiencia, considera que una tragedia de estas dimensiones no puede explicarse por un único fallo. Cuando ocurrieron las llamadas "Yo creo que el Iryo no era consciente de lo que había pasado", afirma, subrayando que este tipo de sucesos son consecuencia de "una suma de factores" y definiéndolo como "una mala casualidad".

Parreño pone el foco en el escaso margen de reacción del personal ferroviario en situaciones extremas. Según explica, en un plazo tan reducido como 20 segundos "es muy difícil reaccionar a todos los estímulos que supone este accidente".

"Actualmente no se dan las garantías necesarias de seguridad"

Tras un acuerdo con el sindicato y con los propios maquinistas, Diego Martín, secretario general de SEMAF, asegura que la reapertura de la infraestructura solo debía producirse si "se auditaba la infraestructura, se realiza un informe y después se volvía comprobar que reunía las características de seguridad", algo que, asegura, "todo ese procedimiento no se ha ha cumplido".

Según detalla, el pasado miércoles 21 recibieron una comunicación informal en la que se les trasladó que "esas infraestructuras estaban correctamente seguras", pero pocas horas después se produjeron "nuevos desprendimientos y nuevos accidentes".

Huelga general de maquinistas: 9, 10, 11 de febrero

El motivo de la huelga, insiste Martín, es claro: "No es normal, no es una casualidad que se produzca un accidente de las características de Adamuz".

En este contexto, califica como "fuera de lugar" las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien vinculó el estado anímico de los maquinistas con la convocatoria de las huelgas. El responsable sindical añade que si los maquinistas "reportamos hechos y los maquinistas informamos de posibles riesgos", estos deberían "tomarse en cuenta".

"Se ha priorizado la construcción de nueva infraestructura, frente a mantener la que se tiene"

Desde el sindicato señalan además un problema estructural en el sistema ferroviario. A su juicio, aunque "ha aumentado el volumen de tráfico en las vías", la inversión en mantenimiento preventivo no ha crecido en la misma proporción, ya que "se ha priorizado la creación de nueva infraestructuras".

