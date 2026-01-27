Antena3
La denuncia de una víctima de los trenes que ha creado una plataforma de afectados: "Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros"

Las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz se apoyan en la 'Plataforma onubense de afectados por el accidente de Adamuz'. La iniciativa ha sido impulsada por Mario Samper, pasajero del vagón 4 del tren Alvia, junto a otros afectados, con el objetivo de ayudarse mutuamente.

Víctimas de los trenes de Adamuz.

Marina Aguilar
Publicado:

Mario Samper, viajaba en el coche 4 del tren Alvia con trayecto de Madrid a Huelva, tras el accidente él y otros afectados impulsaron la 'Plataforma onubense de afectados por el accidente de Adamuz'.

'Plataforma onubense de afectados por el accidente de Adamuz'

Un grupo en el que participan muchos de los pasajeros que estaban allí, “desde hace unos días se ha puesto en contacto con nosotros un comité técnico de apoyo”, que está facilitando medios médicos y humanos.

Funeral de Estado

El lunes 26 acudió Miguel Ángel Revilla a “El Hormiguero” donde lanzó un mensaje claro a las víctimas: “Esta gente lo que necesita y lo digo por experiencia es que les diéramos un abrazo”. Mario respalda estas palabras y lamenta que, hasta el momento, nadie del Gobierno se haya puesto en contacto con ellos.

“No se habla de política”

Un espacio donde se vuelcan diariamente mensajes de interés para la situación particular de cada uno, donde Mario asegura que “no se habla de política”. Con una única finalidad, ayudar a las víctimas. En un futuro próximo esta plataforma participará para exigir esas responsabilidades cuando la investigación avance.

