El abogado de Elisa Mouliaá, sobre la denuncia a su expareja: "Revisar toda la vida de una persona para valorar un hecho no está bien"

Tras la declaración, le preguntamos al abogado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién sobre el caso. Lo primero, ¿Cómo está Elisa Mouliaá? "Ella lleva bastante tiempo en terapia, ha denunciado porque se sentía preparada, además fue una recomendación terapéutica, por lo que está bien dentro de lo que cabe, pero sigue afectada porque ayer lo revivió todo, fue una declaración muy extensa, 1 hora y media declarando, explicando punto por punto qué es lo que había ocurrido con muchísima contradicción , con muchísima agresividad en algunas preguntas. Lo ha explicado todo , todos los detalles de lo que ocurrió esa noche y además ha dado una explicación coherente"

Tienen 10 días para recopilar las pruebas

El abogado prosigue: "Ahora el tema es que Íñigo Errejón ha explicado la misma historia pero con una variación, que sí que había consentimiento y que no estaba bajos los efectos del alcohol. Entonces su señoría ha dicho que es una situación muy parecida , pero con un punto de discrepancia entonces nos ha dado 10 días para que aportemos pruebas".

Se intercambiaron mensajes tras esa noche ¿Cómo afecta?

"En nuestro caso tenemos que acreditar el estado de ebriedad en el que se encontraba ella, y él dice que va a acreditar la relación posterior. Aunque no obstante, aunque se acredite hay que tener en cuenta dos puntos. Ellos nunca más se vuelven a ver. Si hubiera habido un buen encuentro esa noche sin que hubiera habido alguna fuerza o algún hecho delictivo se hubiera visto probablemente. Pero ellos nunca se vuelven a ver, reconocido ese elemento por los dos".

"¿Por qué él estaba tan seguro de que iba a recibir denuncias, cuando en ese momento no había recibido ninguna?

"Además él dimite, cuando se le pregunta por eso, él dice que sabía que se tenía que defender y esa postura era incompatible; defender tu inocencia y estar en una posición en la que dices que vas a abogar por la ley del sí es sí, era incompatible. Es coherente dentro de lo que cabe políticamente, pero ¿por qué él estaba tan seguro de que iba a recibir denuncias, cuando en ese momento no había recibido ninguna? Eso da que pensar y su señoría lo sabe. Ahora mismo es una situación ambigua, no se sabe lo que va a pasar. La clave va a estar en la actividad probatoria".

¿Por qué no le realizó preguntas a Errejón? En el pasillo me confirmaron que no iba a responder a mis preguntas, a ninguna pregunta de la acusación particular.

Sobre las pruebas

Una de las pruebas es un pantallazo que se envía desde el correo personal de Elisa diciendo "nos hemos perdido un concierto juntos" el de Silvio Rodríguez. ¿Ustedes tienen los mensajes de esos días posteriores y de los anteriores?

Arríén responde con precaución: "La minuta de pruebas, tenemos 10 días para aportarla, no se ha presentado todavía, es un escrito que se está redactando, que se está preparando. Tampoco ha sido admitida a prueba, y revelaría mucho la estrategia que va a pasar a continuación. sobre ese punto preferiría reservarme las respuestas, un poco más adelante. Efectivamente a Íñigo le preguntaron si había habido una conversación posteriormente y dijo que posteriormente hubo un "podríamos haber ido" , no que le invitara. Eso dijo Íñigo en su declaración y eso puedo decirlo porque ya se dijo, no se ha aprobado todavía estamos pendientes de que aporte esas supuestas conversaciones. Ella dice que no, que ha tenido alguna interacción pero muy muy escasa. Veremos quien dice la verdad".

¿Es cierto que la anterior abogada de Mouliaá le recomendó que borrara los menajes?

Se dice que la anterior abogada no la atiende por baja maternal, le aconsejó borrar los mensajes a Elisa Mouliaá, ¿eso es así? Yo desconozco lo que mi anterior compañera le dijo a Elisa. Sé que tuvieron una discrepancia a la hora de la acusación, por el motivo que fuera , no sé que ha pasado ahí. Pero ella ha decidido cambiar de letrado. Le ampara el secreto profesional y no puedo decir lo que ha pasado ahí.

No es la primera vez que Elisa presenta una denuncia por supuesta agresión sexual

Según El Español, hubo otra en el pasado. El titular del medio El Español dice: "Elisa Mouliaá ya acusó a su expareja por sexo no consentido", una causa que según cuenta el artículo se acabó archivando por falta de coherencia. ¿Esto puede pesar en esta causa?

A esta repuesta responde Cruz Sánchez Lara, vicepresidenta del medio El Español responde: "Puede pesar en un sentido o en otro, porque todo es interpretable y cuando hay una persona que es vulnerable, hay muchas víctimas que repiten patrón y vuelven a caer. Pero es cierto que creo que no hay que destruir mensajes , sino que explicar porqué se hacen , porque a lo mejor el sentido es " no nos lo habríamos perdido si no hubiera pasado lo del otro día" . Todo tiene una interpretación que habrá que llevar a cabo en el juzgado. O a lo mejor esa prueba se puede decantar hacia el lado de Íñigo Errejón que se vea que hay una actitud pero nada es una prueba contundente. Todo depende del contexto. Lo que pasa que si yo fuera la defensa de Elisa me exprimiría mucho en explicar este procedimiento anterior, porque no es que solo interpusiera la denuncia y se archivara por una falta de credibilidad, sino que cuando se recurrió, se reabrió el asunto y se acordaron las pruebas de la declaración de los familiares de ella, y en ese momento cuando iba a declarar el padre de ella , fue en el momento en el que ella retiró la acusación. No quería que su familia declarara".

Sobre esta cuestión, el abogado Arrién aclara que el juez le pregunto sobre esta tema: "Yo le dije al juez que era improcedente, porque no tenía nada que ver con la noche de los hechos" Y el juez iba a decir que efectivamente era improcedente porque habla sobre lo cometido esa noche pero antes de que impidiera responder a Elisa, Elisa respondió y dijo que "no, que no había denunciando agresión sexual, sino violencia de género y que por el divorcio que estaba teniendo con su ex marido padre de su hija, decidió retirar la denuncia, pidió el sobreseimiento del procedimiento para que no tuviera un padre ausente. Y a día de hoy tienen una muy buena relación Ella, su ex marido y su hija".

Respecto a la posibilidad de que esta anterior denuncia le pudiera perjudicar a Elisa Mouliaá y que según los colaboradores de la mesa Cruz Sánchez Lara y Gemma Huesca que la defensa va a utilizarlo. El abogado añade. " Se puede pedir un informe de verosimilitud a un psiquiatra forense que establezca si efectivamente ella tiene algún tipo de comportamiento que pudiera confabular". "Revisar toda la vida de una persona para valorar un hecho en concreto no está bien", insiste el abogado.

Elisa realizará una entrevista en televisión ¿le puede perjudicar?

La periodista Ana Bernal Treviño pregunta si la entrevista que realiza esta noche Elisa Mouliaá en un programa de televisión le puede perjudicar y por otro lado, sobre la posibilidad de lo que ha declarado esta vez que podría haber tenido alguna sustancia en la bebida, quizá pueda ir en su contra porque considere el juez que parte del relato que ella expone se pueda mezclar a confusión por los síntomas de esa sustancia?

Alfredo Arrién responde que ante entrevistas que pueda dar ella, somos esclavos de nuestras palabras, evidentemente cualquier cosa que esté grabada que esté dicha, es una palabra lanzada y puede ser utilizada y el que menos se equivoca es el que menos habla, está clara. ¿Usted no es partidario de que haga esa entrevista? Pero Arrién repite que somos esclavos de nuestras palabras.

Sobre la posibilidad de que le hubiera puesto algo en la bebida

El juez le pregunta ¿cree que le pudieron algo en la copa? y ella dice no lo descarto, no es que deslice ella el hecho de que haya estado sometida. Pero evidente no tiene pruebas de que eso seas así.

El abogada de Mouliaá cuenta: "Ella narra los hechos y le da compresión y cohesión a las situación de riesgo en la que ella se pone derivado a que estaba bajo los efectos del alcohol. Me pongo en una situación de riesgo una primera vez y luego una segunda vez porque no estoy en mi pleno cabal pero porque estoy bajo los efectos del alcohol y narra el transcurso de la noche y como explica que toda la sensación que tenía era d ebriedad, la sintomatología era de estar una persona borracha" y le pregunta el juez Don Adolfo Carretera, ¿usted toma algún tipo de droga? y ella responde No. ¿Cómo se sintió¿ Ebria, muy borracha. ¿Cuántas copas tomo? Y ella enumera las copas y al final de la declaración le dice: ¿Usted tiene lagunas? sí producto de la borrachera y le pregunta directamente ¿Cree que le pudieron algo en la copa? y ella dice no lo descarto, no es que deslice ella el hecho que haya estado sometida. Pero evidente no tiene pruebas de que eso seas así.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.