Pedro Sánchez y Miriam Nogueras causan el enfrentamiento entre Paco Marhuenda y Chema Crespo: "¡Es una mentira también!"

El intercambio de intervenciones que se dedicaban el presidente del Gobierno y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha provocado un duro análisis de Paco Marhuenda sobre las afirmaciones de Pedro Sánchez, que no gustaba a Chema Crespo.

Chema Crespo y Paco Marhuenda

Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista y director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, acusaba a Pedro Sánchez de tener un comportamiento indignante por mentir, insultar y ofender desde la tribuna del hemiciclo. Había alguna coincidencia con el calificativo que le dedicaba la política independentista al presidente del Gobierno, que le llamaba "cínico".

El presidente Sánchez preguntaba a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los diputados, si pactarían con quienes "quieren prohibir el catalán" o "acabar con su gobierno de autonomía".

"¡Mentir, mentirás tú!"

Marhuenda reaccionaba con visible indignación, y en la mesa se producía una reacción en cadena. Chema Crespo, perioidsta director de 'Público', interrumpía el encendido discurso de su compañero para asegurar que PEdro Sánchez se refería a Vox. Marhuenda consideraba esto "mentira también".

La confusión por si el presidente del Gobierno se refería al Partido Popular o a Vox, llevaba a Marhuenda a lanzar una acusación a Chema Crespo, con pasado en el Partido Socialista: "¡Entonces tú eres Bildu!".

Volvía a insistir Paco en señalar como mentiras las palabras de Chema al afirmar este de las "peligrosas" intenciones de Vox. A Chema le cambiaba el semblante y se terminaba por encender: "¡Mentir, mentirás tú! ¡Ya vale!".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

García- Castellón en Espejo.

García-Castellón, sobre la declaración del fiscal general: "Jamás imaginé verlo sentado en el banquillo como un ciudadano más"

