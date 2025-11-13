Pedro Sánchez y Miriam Nogueras causan el enfrentamiento entre Paco Marhuenda y Chema Crespo: "¡Es una mentira también!"

El periodista y director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, acusaba a Pedro Sánchez de tener un comportamiento indignante por mentir, insultar y ofender desde la tribuna del hemiciclo. Había alguna coincidencia con el calificativo que le dedicaba la política independentista al presidente del Gobierno, que le llamaba "cínico".

El presidente Sánchez preguntaba a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los diputados, si pactarían con quienes "quieren prohibir el catalán" o "acabar con su gobierno de autonomía".

"¡Mentir, mentirás tú!"

Marhuenda reaccionaba con visible indignación, y en la mesa se producía una reacción en cadena. Chema Crespo, perioidsta director de 'Público', interrumpía el encendido discurso de su compañero para asegurar que PEdro Sánchez se refería a Vox. Marhuenda consideraba esto "mentira también".

La confusión por si el presidente del Gobierno se refería al Partido Popular o a Vox, llevaba a Marhuenda a lanzar una acusación a Chema Crespo, con pasado en el Partido Socialista: "¡Entonces tú eres Bildu!".

Volvía a insistir Paco en señalar como mentiras las palabras de Chema al afirmar este de las "peligrosas" intenciones de Vox. A Chema le cambiaba el semblante y se terminaba por encender: "¡Mentir, mentirás tú! ¡Ya vale!".

