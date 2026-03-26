'Cipri', agricultor en contra de las medidas anticrisis: "Es una estafa, nos van a dar 23 euros por cultivar un campo de fútbol como el Bernabéu"

El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio entró en vigor el pasado domingo. Este jueves, el Congreso de los Diputados dictaminará su convalidación. Entre las 80 medidas que incluye el paquete, se encuentran las rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes, pasando del 21% de IVA al 10%.

'Cipri' Guillen, agricultor en la población madrileña de Arganda del Rey, acude al plató de Espejo Público para mostrar su descontento ante este plan. Le parece "insuficiente y una estafa para los profesionales". "No se pueden tomar decisiones sin antes hablar con el sector", se queja.

"Los números mienten", se queja. Explica que "mas allá de del titular de la rebaja de 0,20 céntimos por litro de gasoil, hay una regla de tres bastante compleja que es una letra pequeña en el decreto". Añade, exponiendo su realidad, "que si echamos los números es totalmente insuficiente y deficitaria" la decisión tomada.

Hacemos las cuentas

Nuestra compañera Lorena García hace las cuentas en directo y la ayuda de tres meses que el Estado le ofrece al sector profesional en un pago único de 690€, no alcanza a lo que consumen en temporadas como la actual, en la que 'Cipri' afirma que se hacen "más trabajos y más costosos".

"Es matemática pura lo que van a votar hoy. Lo que en febrero costaba 300€, ahora son 480€", concluye el agricultor.

'Cipri' Guillén ha aprovechado para pedir a los políticos que vivan sus realidades y que vean cómo se consume el gasóleo. Añade que "igual que se establecen salarios mínimos y límite de horas extra, podría establecerse un precio al gasóleo profesional". "En ese momento los precios se estabilizarán", remarca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.