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Pilar Vidal habla con Bertín Osborne sobre su delicado estado de salud: "Lleva cuatro días en cama"

El cantante se ha visto obligado a cancelar los conciertos que tenía previstos para este fin de semana por motivos de salud. Bertín atraviesa una neumonía grave que le tiene en cama.

Bertín

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Susana Uribarri anunciaba en nuestro programa que Bertín atravesaba un nuevo bache de salud. Tras superar el Covid persistente que le dejó secuelas, el cantante sufre una neumonía grave.

La fiebre y los graves síntomas que tienen a Bertín en cama le han obligado a cancelar los conciertos que tenía previstos para este fin de semana. Este actuaba el domingo como cabeza de cartel de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces. Un evento en el que ha tenido que ser sustituido por Carlos Baute.

Bertín también ha cancelado un concierto en Madrid previsto para el fin de semana. "Es una faena porque tenía mucha ilusión con todo esto", afirma su hija, Alejandra Osborne.

"Me confirma que lleva 4 días en la cama, que no ha ido a grabar su programa en Canal Sur y ha cancelado sus conciertos", advierte Pilar Vidal, "va a hacer lo posible para la semana que viene estar bien".

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