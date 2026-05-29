El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

Roberto Leal ha demostrado en Pasapalabra que sus gustos musicales alcanzan donde otros no llegan, especialmente en los dos últimos programas. En el anterior se quedó frustrado al comprobar cómo una canción que él ha bailado tanto en los 90 como ‘Viva la fiesta’ nadie más la conocía.

La situación se ha repetido y en el mismo momento, en el duelo entre Javier y David en La Pista. Parecía que nadie en el plató se sabía ‘La abuela’, de Wilfred y la Ganga, y el presentador incluso ha empezado a cuestionarse su cultura musical: “No sé en qué barrio viví yo”. Gabino Diego le ha respondido: “En uno muy rapero”. Lo inesperado es que el propio actor ha terminado convirtiéndose en el mejor aliado del presentador.

Javier, tras acertar sólo gracias al título alternativo, se ha cruzado una mirada con David, evidenciando los dos su estupefacción por la canción que les había tocado. De repente, cuando la música ha terminado, se ha escuchado cómo Gabino seguía la letra… ¡y rapeando! Roberto y todo el plató se han quedado maravillados, tanto por saberse el tema cómo por su flow. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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