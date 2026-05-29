“Qué sufrimiento”: Angy Fernández sufre un divertido ataque de hipo en pleno Pasapalabra

“Hay confianza para contar lo que está pasando”, ha anunciado Roberto Leal cuando iba a dar la bienvenida a Angy Fernández. Los espectadores de Pasapalabra se habrían dado cuenta tarde o temprano de lo que le estaba ocurriendo a la invitada, así que el presentador la ha invitado a explicarlo desde el principio del programa: “Tienes hipo”.

La actriz estaba tratando de disimularlo y solucionarlo. Por un momento, mientras charlaba con el presentador, incluso parecía que la molestia había parado. Sin embargo, ha sido una falsa alegría. De poco le estaban valiendo soluciones como contener la respiración, hablar poco o el susto que Natalia Rodríguez le había dado antes de empezar el programa. Con el intento de apnea, Angy ha bromeado: “Me preparo para El Desafío”.

Su hipo ha sido tan persistente que ha durado más allá del momento de la presentación. Ha continuado mientras jugaba el Una de Cuatro y ha sido evidente al dar una de las respuestas, que curiosamente ha sido fallo. Las risas han sido tan inevitables como lo estaba siendo el propio hipo para Angy. “¡Qué sufrimiento!”, ha comentado Roberto, empatizando con la invitada. ¡Revívelo en el vídeo!

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