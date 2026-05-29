Gabriela Guillén, sin local para su negocio: "Se ha encontrado con una deuda cercana a los 60.000 euros"

Gabriela Guillén, la madre del último hijo de Bertín Osborne, atraviesa días complicados tras el cierre definitivo de su centro estético en Madrid, un proyecto que abrió con mucha ilusión a finales de 2024. La empresaria acudía habitualmente al local, situado en pleno barrio de Salamanca de Madrid, aunque ahora esas visitas parecen haber llegado a su fin.

La inauguración del negocio reunió a numerosos rostros conocidos y supuso un importante esfuerzo económico para Gabriela, que en varias ocasiones confesó haberse endeudado para sacar adelante tanto su empresa como el bienestar de su hijo. Durante meses mostró orgullosa en redes sociales de su proyecto, sin esperarse este batacazo.

"Ella estuvo un mes en un reality y cuando volvió a España se ha encontrado que ya no tiene el local en el que estaba su empresa", desvela Beatriz Cortázar, "ha puesto una denuncia a la persona que les ha quitado el local, tenía que tener un recorrido judicial".

Según Beatriz Cortázar, Gabriela Guillén está muy preocupada, aunque está dispuesta a salir adelante y reencontrarse. "Se ha encontrado con una deuda cercana a los 60.000 euros", señala la periodista.

Poco más de un año después de aquella apertura, las puertas del centro ya se han cerrado. Sin socia, sin local y con deudas pendientes, surgen ahora las dudas sobre el futuro laboral de Gabriela Guillén.

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