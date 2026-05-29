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Mejores momentos | 29 de mayo

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

El meteorólogo ha charlado con Roberto Leal sobre su pasión por hacer deporte y, en especial, por el gimnasio desde que dejó de jugar al fútbol.

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

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Alberto Mendo
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Francisco Cacho ha revelado cuál es su gran objetivo en su segunda visita a Pasapalabra: “Quiero el libro”. Estuvo en juego en el pasado programa y se lo llevó Angy Fernández, pero los invitados vuelven a tener una oportunidad por el empate que Javier y David firmaron en el pasado Rosco. Lo que también espera el meteorólogo es que suene en su duelo contra Natalia una canción un poco más fácil, porque parecía que sólo Roberto Leal la conocía.

La canción que deja en shock a Natalia y Francisco Cacho en La Pista: ¡ni Angy Fernández sabe cuál es!

De momento, al comienzo de este programa, Roberto Leal le ha lanzado otro tema de conversación: “Cultura y culturismo”. Ha tratado de enlazar el concurso con una de las grandes pasiones del invitado porque, sobre todo, le da “fuerte” al gimnasio. “A mí me gusta mucho, me hace de psicólogo”, ha confesado el presentador de laSexta Meteo. Y a la vista están los resultados.

Cacho muestra con frecuencia en sus redes sociales imágenes de su rutina con las pesas y haciendo ejercicio. “Voy allí y me limpio un poquito”, ha subrayado sobre los beneficios para la mente. El meteorólogo ha explicado que antes jugaba al fútbol pero tuvo que dejarlo, y ha subrayado lo fácil que es ir al gimnasio. ¿Es el hombre del tiempo más fuerte de España? ¡Descubre estas declaraciones al completo en el vídeo!

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