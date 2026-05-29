Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

Jugar El Rosco va mucho más allá de buscar las respuestas. Hay que tener en cuenta el reloj, lo que sucede en el atril de lado… y las dudas propias. Decidir cuándo arriesgar es fundamental, y la valentía y la cautela son siempre armas de doble filo. En este duelo entre Javier y David, el premio ha sido para el madrileño por haber decidido jugar, mientras que el barcelonés ha pagado su prudencia.

La victoria ha sido por la mínima, de la misma forma que toda la prueba ha transcurrido con una gran igualdad entre los dos concursantes. El turno más largo lo ha firmado David con ocho respuestas, aunque ambos han tenido buenas jugadas. Javier ha completado la primera vuelta con una de seis letras para llegar a 20, tantas como su rival justo después.

La tensión ha ido creciendo hasta el 22-21 a favor de David. “Tengo una pero no sé si me encaja del todo”, ha reconocido sobre una posible respuesta. Ha decidido plantarse y, después, ha descubierto que era correcta: ¡habría llegado a 23 aciertos! Él no lo ha hecho, pero sí Javier. En su último turno, ha empatado pero no se ha conformado y ha arriesgado. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!

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