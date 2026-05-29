Hablamos con él
El hijo de Paco Rabal se pronuncia tras estrellarse el furgón con la estatua homenaje a su padre: "La estatua está bien"
Tras 25 años intentando instalar la estatua en honor a Paco Rabal, el furgón que la transportaba se ha estrellando, provocando el aplazamiento del acto en Águilas. Hoy, hablamos con su hijo, Benito Rabal, sobre ello.
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La estatua en honor al actor Paco Rabal en su tierra natal, Águilas (Murcia), se ha hecho esperar 25 años. Sin embargo, cuando parecía que por fin iba a erigirse en el municipio murciano, la furgoneta que la transportaba se ha estampado en la carretera.
Este no es el primer contratiempo que sufre la estatua de Paco Rabal, que estaba prevista que se instalase en el centenario del nacimiento del actor. Esta ya había tenido problemas con la fabricación y los materiales.
"Hemos estado esperando 25 años, qué más da una semana más o una semana menos", ríe Benito Rabal, el hijo del actor, "la estatua está bien, el problema es que pesa mucho".
Los tres hombres que viajaban en el furgón se encuentran bien y la estatua terminará erigiéndose en Águilas, aunque tendrá que esperar... un poco más. ¡Dale al play para escuchar al hijo de Paco Rabal!
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