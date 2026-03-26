Una anestesista, sobre que un doctor acabe con la vida de Noelia: "No podemos proporcionar la muerte intencionada a un paciente"

El caso de Noelia tiene fecha y hora fin. Este jueves, a las seis de la tarde en el Hospital Sant Camil de Barcelona, tres fármacos pondrán fin a su vida.

Luisa González, anestesista y profesora de ética médica, atiende a la mesa de 'Espejo Público' para profundizar en el Código Ético de los sanitarios frente a decisiones como la de Noelia, de poner fin a su vida a manos de un doctor.

Objeción de conciencia

Luisa defiende que lo más frecuente en España es que apliquen la "objeción de conciencia" ante estos contextos. "La ley es contraria al código de ética medica vigente en España y a la Asociación Medica Mundial, que ratificó que los médicos no proporcionarán la muerte del paciente ni aún en el caso de que el paciente lo pida", explica. Además, confiesa que ella aplicaría este rechazo a aplicar la eutanasia a un caso como el presente al que califica de "eutanasia con mezcla de suicidio asistido".

Sobre la objeción de conciencia, puntualiza que ellos mismos, como médicos, deben conocer muy bien cuando una vida va a acabar, para tampoco caer en un empeño banal.

"La muerte no es una terapia"

Noelia Castillo, que hace cuatro años intentó acabar con su vida tras sufrir un abuso sexual, ha pasado por un largo proceso judicial hasta lograr el "sí" definitivo para poner fin a su vida por vía médica. Ante esta solución, Luisa objeta que "la muerte no es una terapia, no es un tratamiento, ni mejora la libertad del paciente".

"Cuando una vida no se esta acabando el sistema sanitario debe ofrecer todos los cuidados, pero España no cuenta con ese plan de servicios paliativos", ha concluido la profesional en ética médica poniendo en comparación el caso con la situación que viven los enfermos de ELA, quienes " se ven abocados a pedir la eutanasia".

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