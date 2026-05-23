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"La admiro muchísimo": las bonitas palabras de María Parrado hacia Rosalía tras ganar con 'La Perla'

La gaditana se convirtió en bicampeona gracias a recibir la máxima puntuación posible con su imitación de la artista catalana.

María Parrado

María Parrado habla de Rosalía.

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María Parrado ha brillado en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’ y tanto el público como el jurado le otorgaron la máxima puntuación.

María no pude estar más contenta con esta victoria. Ya no sólo por los puntos y por poder donar 3.000 euros a una ONG, si no también por la gran admiración que siente desde hace años por Rosalía.

Es una artista que a nivel conceptual se lo curra muchísimo. Hace de todo y todo lo hace bonito y con respeto a la música”, ha querido recalcar la lideresa de la clasificación sobre la catalana. ¡Escucha todo lo que ha contado sobre Rosalía dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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