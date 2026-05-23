"La admiro muchísimo": las bonitas palabras de María Parrado hacia Rosalía tras ganar con 'La Perla'

María Parrado ha brillado en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’ y tanto el público como el jurado le otorgaron la máxima puntuación.

María no pude estar más contenta con esta victoria. Ya no sólo por los puntos y por poder donar 3.000 euros a una ONG, si no también por la gran admiración que siente desde hace años por Rosalía.

“Es una artista que a nivel conceptual se lo curra muchísimo. Hace de todo y todo lo hace bonito y con respeto a la música”, ha querido recalcar la lideresa de la clasificación sobre la catalana. ¡Escucha todo lo que ha contado sobre Rosalía dándole al play al vídeo de arriba!