Inédito
"La admiro muchísimo": las bonitas palabras de María Parrado hacia Rosalía tras ganar con 'La Perla'
La gaditana se convirtió en bicampeona gracias a recibir la máxima puntuación posible con su imitación de la artista catalana.
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María Parrado ha brillado en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’ y tanto el público como el jurado le otorgaron la máxima puntuación.
María no pude estar más contenta con esta victoria. Ya no sólo por los puntos y por poder donar 3.000 euros a una ONG, si no también por la gran admiración que siente desde hace años por Rosalía.
“Es una artista que a nivel conceptual se lo curra muchísimo. Hace de todo y todo lo hace bonito y con respeto a la música”, ha querido recalcar la lideresa de la clasificación sobre la catalana. ¡Escucha todo lo que ha contado sobre Rosalía dándole al play al vídeo de arriba!
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