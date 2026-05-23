Silvia Abril, "muy enfadada" tras ser desenmascarada como Mejillón en Mask Singer

Mejillón demostró desde su primera intervención en Mask Singer que no era una máscara más. Sus actuaciones bien supieron hacer del plató toda una fiesta y, teniendo en cuenta quién se escondía bajo el disfraz, no era para menos. Silvia Abril apareció para regalar a los investigadores un pleno en aciertos.

Ahora, antes de despedirse para siempre de su máscara, Silvia ha confesado algunos de sus secretos mejor guardados. Por ejemplo, que lo que más le enfadaría en el mundo sería que "le descubrieran". Por eso, una vez revelado el misterio, afirma estar "muy enfadada".

Un enfado que no le ha impedido bailar frente a las cámaras, dándolo todo con 'NUEVAYoL' para hacer propia la canción de Bad Bunny.

Su película favorita, el destino al que le gustaría viajar, lo que siempre tiene a mano... Descubre todos estos secretos dando play al vídeo de arriba. ¡Aprovecha que este Mejillón ya ha decidido abrirse!

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