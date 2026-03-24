Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

La última entrevista de Noelia, la joven que ha logrado que den luz verde a su eutanasia: "Me quedan cuatro días"

Pese a la petición de los padres de Noelia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar su eutanasia. El primer juicio en España por una muerte digna tiene ya el aprobado europeo y hoy hemos hablado con la protagonista.

Noelia

Publicidad

Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, ha conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su eutanasia. Este ha rechazado la petición de sus padres de paralizar su muerte asistida, una lucha en la que llevan ya más de dos años.

La joven pedía morir tras quedar parapléjica al precipitarse desde un quinto piso, pero su padre presentaba un recurso para tratar de impedirlo. Un recurso que no encontró apoyo ni en la justicia española, que consideró que Noelia padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", ni ahora en la justicia europea.

EUTANASIA

La periodista Bea Osa ha hablado con Noelia en su única y última entrevista antes de morir. "Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia", afirma.

Noelia asegura que nunca dudó de su lucha y que tuvo claro desde el principio que la eutanasia era el final que siempre quiso, a pesar de la incomprensión de los suyos. "Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", señala Noelia.

La lucha de Noelia llega a su fin tras más de dos años pidiendo que le quitaran la vida. Este mismo jueves, cumplirá su objetivo: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Noelia

La última entrevista de Noelia, la joven que ha logrado que den luz verde a su eutanasia: "Me quedan cuatro días"

Mario

Mario teme que el temporal en Canarias arrase con su casa, situada en un barranco: "Esto no lo habíamos vivido nunca"

Imagen de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

Cristóbal Soria reacciona a los rumores sobre la ruptura de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: "Como hombre de fútbol, no es compatible su profesión con estar metido en estos fregaos"

Imagen ratonera okupa
Macroparking Vallecas

Un parking ocupado provoca la indignación entre los vecinos de Vallecas: "Esta lleno de heces, de botellas, de conflicto y el olor es insoportable"

3_Rafa
Mejores momentos | 24 de marzo

¡Rafa aprovecha el ‘pierde turno’ de Mariele y cae en el gajo de los 1.000€!

Rosana
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rosana desvela por qué se apartó de los focos durante seis años

Tras seis años alejada de los focos, Rosana vuelve con un nuevo proyecto musical y audiovisual. Hoy, nos cuenta qué ha pasado durante todo este tiempo y por qué se ha decidido a reaparecer.

2_María
Mejores momentos | 24 de marzo

María pasa de 225 a 625€ gracias a levantar el gajo del ‘panel exprés’

La concursante madrileña se vuelve a poner en cabeza gracias a resolver este panel.

Imagen de dos sanitarios de Alicante

Los sanitarios de Alicante, en pie de guerra por "un vehículo": "Nos desplazamos a las curas andando o en patinete porque la Conselleria no nos pone un medio de transporte"

1_Mariele

Mariele descubre la ‘letra oculta’ y consigue ganar el ‘super comodín’ junto a un panel de 550€

Picantones asados con habitas salteadas: "La puede hacer cualquiera, aunque no haya cocinado nunca"

Picantones asados con habitas salteadas: "La puede hacer cualquiera, aunque no haya cocinado nunca"

Publicidad