La última entrevista de Noelia, la joven que ha logrado que den luz verde a su eutanasia: "Me quedan cuatro días"

Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, ha conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su eutanasia. Este ha rechazado la petición de sus padres de paralizar su muerte asistida, una lucha en la que llevan ya más de dos años.

La joven pedía morir tras quedar parapléjica al precipitarse desde un quinto piso, pero su padre presentaba un recurso para tratar de impedirlo. Un recurso que no encontró apoyo ni en la justicia española, que consideró que Noelia padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", ni ahora en la justicia europea.

La periodista Bea Osa ha hablado con Noelia en su única y última entrevista antes de morir. "Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia", afirma.

Noelia asegura que nunca dudó de su lucha y que tuvo claro desde el principio que la eutanasia era el final que siempre quiso, a pesar de la incomprensión de los suyos. "Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", señala Noelia.

La lucha de Noelia llega a su fin tras más de dos años pidiendo que le quitaran la vida. Este mismo jueves, cumplirá su objetivo: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir".