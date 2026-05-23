Antea Rodríguez confiesa cómo vive Cloe el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Es duro para ella, pero asume la derrota"

Tras muchos meses sin verse y una incansable búsqueda, Fina por fin ha vuelto. Y con ella el reencuentro más esperado entre Fina y Marta. Un reencuentro feliz para la pareja, pero muy amargo para Cloe, la tercera en discordia.

Para la francesa que Marta y Fina hayan vuelto a encontrase ha supuesto una gran alegría por Marta porque sabía que para ella era lo más importante y a la vez un gran dolor al ver que definitivamente perdía a su amada.

Su relación con Marta ya estaba rota antes de la llegada de Fina ya que se dio cuenta de que era imposible luchar contra ese recuerdo y ese amor tan profundo entre ambas mujeres.

Hemos hablado con Antea Rodríguez, la actriz que se mete en la piel de Cloe, la francesa que llegó a Toledo para revolucionarlo todo, pero que nos robó el corazón desde el primer momento.

"Para Cloe Fina es una rival"

La actriz nos ha contado lo que ha supuesto para Marta la pérdida de Pelayo, lo que significó para ella conocer la verdad y lo que ha supuesto para Cloe el regreso de Fina y su reencuentro con Marta, pero ¿cómo ha sido esa primera conversación entre Cloe y Fina?

La actriz ha confesado que para Cloe fue un momento incómodo ya que toda la conversación se gira en torno a Marta. Sin embargo, poco a poco se va relajando la cosa y ella confirma que no puede hacer nada contra ese amor que traspasa la pantalla: "Fina es una rival, pero es absurdo seguir luchando contra un amor tan puro".

"Cloe es la primera vez que se enamora"

Ella quiere que Marta sea feliz y por eso asume esa derrota: "Cloe se tiene que lamer las heridas para seguir avanzando", no confiesa la intérprete. De hecho las cosas quedan tan claras entre ambas que hasta Fina le porpone a Cloe que podrían ser amigas cómo lo son ahora Cloe y Marta. ¿Lo conseguirán?

Y es que Antea Rodríguez nos cuenta que a Cloe le cuesta ser amiga de Marta, aunque lo está intentando con todas sus fuerzas. No es una tarea fácil por muy moderna y mujer de mundo que sea porque los sentimientos por ella siguen ahí. "Cloe es la primera que siente el amor de verdad con Marta".

¿Qué pasaá ahora con Cloe?, ¿conseguirá olvidar a Marta y volver a enamorarse? Descúbrelo cada tarde en Sueños de libertad y no te pierdas todo lo que nos ha contado Antea Rodríguez en esta entrevista.