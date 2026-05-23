No tires nada: los 3 postres de aprovechamiento de Karlos Arguiñano para endulzar tu mesa ahorrando

Para Karlos Arguiñano, tirar comida es un pecado, y por eso siempre nos recuerda en Cocina Abierta que en los fogones no se desperdicia absolutamente nada. La cocina de aprovechamiento es esa filosofía tan nuestra que el chef vasco defiende a capa y espada, basada en el ingenio de utilizar las sobras del día anterior o ese trozo de pan que se ha quedado duro en la panera para transformarlos en un plato limpio, sano y, sobre todo, "rico, rico y con fundamento".

Con su habitual simpatía y sencillez, Arguiñano nos demuestra que no hace falta gastar una fortuna para darnos un buen capricho dulce; solo se necesita un poco de cariño, imaginación y esos ingredientes básicos que todos tenemos a mano en la despensa para marcarse unos postres tradicionales espectaculares mientras cuidamos el bolsillo familiar.

Tortilla dulce de pan: un clásico rápido y sorprendente

Una de las propuestas más sencillas y sorprendentes del chef vasco consiste en transformar las rebanadas que se han quedado secas en un postre de sartén tierno y reconfortante. En la receta de tortilla dulce de pan de Karlos Arguiñano descubrirás cómo un ingrediente tan humilde, bien empapado y aromatizado, puede convertirse en la merienda ideal para revivir los sabores de la infancia en pocos minutos.

Cuajada de Carnaval: la tradición más dulce

La repostería popular cuenta con joyas maravillosas pensadas específicamente para no desperdiciar los restos de bollos, mantecadas o pan asentado. Un excelente ejemplo es la receta de cuajada de Carnaval de Karlos Arguiñano, un postre tradicional de textura suave y cremosa que demuestra que los dulces de fiesta también pueden ser el mejor aliado del ahorro doméstico.

Bandullo gallego: el pudin definitivo para no tirar nada

Viajamos al recetario tradicional de Galicia para descubrir una de las tartas de pan más famosas y contundentes de nuestra gastronomía. A través de la receta de bandullo, Karlos Arguiñano nos enseña a elaborar este budín horneado, enriquecido con frutos secos o pasas, que resulta perfecto para dar una segunda vida con honores a cualquier excedente de panadería.

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