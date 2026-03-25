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Noelia recibirá la eutanasia pese a la negativa de su padre: "No me hace caso, no entiendo para qué me quiere viva"

Este mismo jueves, Noelia dejará de vivir. Tras recibir luz verde por parte de la justicia europea, recibirá la eutanasia, algo ante lo que su padre siempre se ha mostrado abiertamente en contra.

Noelia

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Noelia, una joven de 25 años de Barcelona, está a punto de recibir la eutanasia. Tras dos años de lucha, ha conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dé luz verde a su petición y será este mismo jueves cuando reciba una muerte asistida.

Aunque Noelia siempre ha tenido clara su decisión, su familia siempre se ha posicionado en contra. Su padre presentó un recurso para tratar de paralizar su eutanasia, pero tanto la justicia española como la europea decidieron seguir adelante con el proceso.

La periodista Bea Osa ha podido hablar con Noelia días antes de recibir la eutanasia, en su única y última entrevista. Esta ha hablado de la relación con sus padres y cómo su madre, aunque no está de acuerdo con su decisión, terminó aceptándola, con todo el dolor que ella conlleva. Sin embargo, su padre sigue sin apoyarla, incluso sabiendo que le quedan apenas dos días de vida.

Madre Noelia

"Mi padre me dijo que no vendría a la eutanasia ni al entierro, que para él ya estaba muerta", afirma Noelia. Según Noelia, su padre "no le hace caso", ni la llama, ni la escribe. "No entiendo para qué me quiere viva", sentencia.

Hoy, Noelia cuenta su historia y celebra que la justicia le haya permitido su objetivo: irse en paz y dejar de sufrir. Podrás ver la entrevista completa en directo en Y ahora Sonsoles a partir de las 5 de la tarde en Antena3 y atresplayer.

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