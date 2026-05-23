Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado el dinero del Premio Planeta

Pablo Motos ha dado la bienvenida a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca para arrancar con su tertulia. Sin embargo, antes de hacerlo, el presentador se ha dirigido a la propia Roca para darle la enhorabuena por haber sido portada de revista. Algo que, a modo de broma, su marido afirma haber descubierto directamente en el kiosco.

Así, Juan del Val ha continuado explicando su experiencia al leer el reportaje sobre la presentadora. Porque, al pasar de página, leyó "unas declaraciones en las que dice que se ha invertido el Premio Planeta en la casa". Lejos de quedarse ahí, dice: "Yo no he mirado la cuenta".

Nuria, por su parte, tenía un matiz a las palabras de su marido: "No se ha invertido, se ha gastado". Un "se" reflexivo que no ha pasado por alto Pablo Motos, como si el dinero hubiera desaparecido mágicamente. Así, Juan ha concluido sobre el destino de su galardón: "El trofeo lo tiene mi madre y la pasta se la ha gastado ella".

Un hilarante momento que ha sacado a la luz los entresijos, siempre entre risas, de la pareja de tertulianos. ¡Dale play al vídeo y disfruta de este debate monetario al completo!

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