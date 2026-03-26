Jaime de los Santos, sobre las protestas para frenar la eutanasia de Noelia: "Me parece una medida casi coercitiva a la que no me voy a sumar"

Noelia Castillo recibirá hoy la eutanasia tras un largo proceso judicial. Después de cuatro años, la joven parapléjica de 25 años recibirá hoy la eutanasia a las 6 de la tarde, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diera el "sí" a su caso frente a la Ley de Muerte Asistida.

La joven intentó suicidarse en 2022, pero quedó parapléjica con una lesión medular que le causa fuertes dolores. Ya en 2024 solicitó la eutanasia y se aceptó la solicitud por unanimidad. Días después un jurado paralizó su proceso a raíz de un recurso presentado por el padre de Noelia, bajo la defensa de Abogados Cristianos.

A día de hoy, tras pasar por varios tribunales, el pasado 24 de marzo el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró ilegitima la voluntad del padre frente a la de su hija y aceleró el proceso que concluirá este mismo jueves a las seis de la tarde en Barcelona.

"No voy a ser yo quien la señale"

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular y católico, ha explicado que ante esta realidad se le presenta una profunda tristeza, porque "todos y todas hemos fallado al no saber darle respuesta a una chica de 25 años". "No voy a ser yo quien la señale por la decisión que ha tomado por su vida", concluye de los Santos.

Por otro lado, también hace referencia a la reflexión como cristiano que esto le supone, una cuestión que define como "espiritual". En este marco, señala a los fieles católicos que quieren rezar por Noelia a las puertas del hospital a la hora de su muerte asistida y explica "yo si tengo que rezar, lo haré en mi casa, porque lo que van a hacer me parece una medida casi coercitiva a la que no me voy a sumar".

El proceso de la eutanasia

En 'Espejo Público' hemos podido conocer cómo será el proceso. Serán 15 minutos en los que se le aplicarán por vía 3 fármacos, siendo el ultimo de ellos el que la dejará dormida y le hará dejar de latir. Lo hará en el Hospital Sant Camil de Barcelona acompañada un únicamente de su doctor, como ha remarcado Noelia en su ultima voluntad y tal y como hemos podido conocer en la entrevista que ha concedido en 'Y ahora Sonsoles".

Susana Díaz, Senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, expresa que este caso le genera un gran conflicto interno y afirma que "el Estado ha fallado". Explica que siempre ha defendido el derecho la eutanasia, pero añade que, concretamente viendo el caso de Noelia, no puede creer "que un país como el nuestro no sea capaz de abrirle otro camino a esta joven y que se recurra a la ley de la muerte digna".

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