Juan y Medio, el padre artístico que descubrió a Abraham Mateo de niño: “Gracias a él, estoy donde estoy”

En Mask Singer siempre hay lugar para los emotivos reencuentros, y en la Semifinal hemos vivido un momento que quedará en la memoria de todos, pero sobre todo para los dos protagonistas.

Clavel se subió al escenario de Mask Singer para interpretar ‘Quiero decirte’ junto a Abraham Mateo. ¿Te imaginas que debajo de Clavel esté la mismísima Ana Mena? Los investigadores de Mask Singer tienen muchas teorías sobre la identidad secreta de esta máscara.

Tras acabar la actuación, todo el público de Mask Singer ha celebrado el regreso de Abraham Mateo al escenario, ya que el artista ganó la cuarta edición como Mosca. Pero su presencia también marcó un reencuentro que no esperábamos vivir: el suyo con Juan y Medio.

Arturo Valls ha señalado hacia el investigador, el “descubridor” que vio el talento de Abraham Mateo antes que nadie, y desde su mesa le ha lanzado besos al artista. Por su parte, Abraham Mateo solo ha tenido palabras de elogio hacia el mítico presentador: “Es un segundo padre, me ha visto crecer, me abrió las puertas cuando estaba empezando en la música y gracias a él estoy donde estoy”, ha comentado el joven cantante bajo la atenta mirada de Juan y Medio, reflejando el orgullo de ese ‘segundo padre’.

Abraham Mateo ha subido hasta la mesa de los investigadores y se ha fundido en un emotivo abrazo con Juan y Medio, desatando los aplausos del público. ¡Todos teníamos la piel de gallina con este momento!

Ana Milán ha añadido que a este gesto tan bonito de Abraham Mateo “se le llama respeto”, mientras Juan y Medio intentaba asimilar lo sucedido y contener las emociones. ¡Dale al play y revive este momentazo!

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