¿En qué consiste el casting de Pasapalabra? Así es la prueba que también pasaron leyendas como Rosa y Manu

Vivir la adrenalina de participar en Pasapalabra, de descubrir el plató, de luchar por el bote, es una experiencia soñada por muchos seguidores del concurso. Hay quien se ha imaginado incluso con convertirse en una leyenda al nivel de Rosa, Manu, Óscar, Moisés, Rafa, Orestes, Sofía o Pablo. ¿Cómo se da el primer paso? Todos estos maestros y veteranos tuvieron el mismo comienzo, incluso antes de su primera Silla Azul: se presentaron al casting.

El equipo de Pasapalabra organiza castings abiertos a los que puede presentarse cualquier persona sin tener que haberse inscrito

Hay mucha curiosidad sobre cómo es este proceso. De forma periódica, el equipo de Pasapalabra organiza castings abiertos a los que puede presentarse cualquier persona sin tener que haberse inscrito antes en ningún sitio. Estas citas se han producido en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla, entre otros lugares.

¿Y en qué consiste? Marta Gómez explica que la prueba consta de dos fases. La primera es escrita: "Todos los aspirantes entran juntos, en grupo, y hacen dos roscos en papel". Da más detalles: es "cronometrado, con diez minutos y con presión". En función del resultado, los candidatos pasan a enfrentarse a la cámara: "Se tienen que presentar, hablarnos un poquito sobre ellos". Marta añade otro detalle: "A veces, les hacemos un extra sorpresa, que no puedo contar".

La prueba consta de dos fases: escrita y ante la cámara, y "a veces un extra sorpresa"

Aunque parece un proceso exigente, desde el equipo de casting aseguran que es fácil. Eso sí, avisan de que "los nervios son clave": "Hay gente que tiene muchísimos conocimientos y sabes que son unos cracks, pero a veces por esa presión que se ponen ellos mismos o los nervios incontrolables se quedan a las puertas y no llegan a lucir todo lo que deberían".

"Manu y Rosa vinieron a castings multitudinarios"

"Manu y Rosa vinieron a castings multitudinarios", recuerda Marta, subrayando que todos los concursantes míticos han tenido que pasar por el proceso de casting. Precisamente, por el alto nivel que se ve en la tele, destaca que el perfil del candidato ha cambiado porque muchos "se preparan a conciencia". Además, da las claves de cómo intuyen desde el equipo de Pasapalabra que un aspirante tiene el talento de un gran concursante. ¡Dale al play y descubre cómo es un casting desde dentro!