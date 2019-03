El abogado Rodríguez Menéndez, libre en España aunque tiene causas pendientes

El pasado domingo 9 de marzo el abogado Emilio Rodríguez Menéndez paseaba por la madrileña Cava Baja en Madrid. Unas fotos realizadas por la revista Interviú daban fe del hecho. Acababa de cenar junto a su cuarta esposa, Vanessa Palomar, y su hijo de poco más de un año en un afamado restaurante. Ha regresado a España tras residir más de cinco años en Argentina, en Buenos Aires.

Sobre él pesa una condena de 10 años de prisión por no pagar cuatro millones de euros a Hacienda y otra de dos años de cárcel por difundir en 1997 un vídeo con contenido sexual del ex director del El Mundo, Pedro J. Ramírez. Rodríguez Menéndez no ha pagado sus penas. Pero, según él, no tiene que cumplirlas porque así lo dictamina el juez argentino que deniega su extradición a nuestro país el pasado mes de diciembre.

Durante esos años, Rodríguez Menéndez se comporta en Argentina como una víctima de la Justicia española. Monta con éxito un despacho de abogados, se codea con políticos y empresarios, vive en barrios de lujo y hasta compra caballos para competir en las carreras. Este Defensor de conocidos criminales, supuesto conocedor de las cloacas del Estado en la etapa de Felipe González y hombre obsesionado por las mujeres, se presenta ahora como un supuesto perseguido político. Llega a decir que tiene mucho que aportar a España.