RENACER
El destino de Bahar: entre la vida y la muerte tras una operación decisiva
La protagonista enfrenta su momento más crítico tras entrar en coma durante una delicada intervención, mientras Timur y Uras permanecen expectantes a las puertas del quirófano
La tensión en Renacer alcanza su punto más alto cuando Bahar, tras un duro revés, ingresa en el quirófano y cae en coma. El futuro de la joven queda en manos de los médicos.
Timur y Uras no se apartan del hospital, incapaces de disimular la angustia mientras esperan noticias. El único deseo es que la joven despierte.