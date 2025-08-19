El destino de Bahar: entre la vida y la muerte tras una operación decisiva

La tensión en Renacer alcanza su punto más alto cuando Bahar, tras un duro revés, ingresa en el quirófano y cae en coma. El futuro de la joven queda en manos de los médicos.

Timur y Uras no se apartan del hospital, incapaces de disimular la angustia mientras esperan noticias. El único deseo es que la joven despierte.